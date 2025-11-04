Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nếu kiện ra Tòa án Trọng tài Thể thao, bóng đá Malaysia có thể bị phạt còn nặng hơn
Video Thể thao

Nếu kiện ra Tòa án Trọng tài Thể thao, bóng đá Malaysia có thể bị phạt còn nặng hơn

Hồ Hiền - Giang Lao
04/11/2025 11:46 GMT+7

AFC được cho là sẽ chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trước khi quyết định, nhưng hạn chót đã được ấn định, ngày 31.3.2026. Nếu mọi việc đi theo chiều hướng xấu, đội tuyển Malaysia có thể bị cấm cửa đến tận Asian Cup 2031.

Sau phán quyết kháng cáo từ FIFA được công bố tối 3.11.2025, bóng đá Malaysia đang chao đảo. FIFA đã giữ nguyên án phạt với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì hành vi sử dụng hồ sơ giả trong quá trình nhập tịch.

Nếu kiện ra Tòa án Trọng tài Thể thao, bóng đá Malaysia có thể bị phạt còn nặng hơn

Trong đó, FAM đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) cho FIFA. 7 cầu thủ mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng), và vẫn chịu án treo giò 12 tháng.

Quyết định này gây làn sóng phản ứng trong dư luận Malaysia. Họ yêu cầu FAM phải chịu trách nhiệm và minh bạch vụ việc.

Trong khi đó, báo chí khu vực cho rằng vụ bê bối này là “vết đen” hiếm có, làm tổn hại nghiêm trọng uy tín bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế.

Theo báo chí Malaysia, cơ hội để FAM thay đổi bản án của FIFA hoặc hy vọng giảm nhẹ hình phạt nếu theo kiện ra CAS sẽ vô cùng thấp, thậm chí có thể nói là vô vọng. Nhưng cơ quan này vì lý do nào đó vẫn có ý định theo kiện đến cùng.

Tin liên quan

FIFA giữ nguyên án phạt, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam ở vòng loại Asian Cup?

FIFA giữ nguyên án phạt, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam ở vòng loại Asian Cup?

Sau khi FIFA bác toàn bộ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA giữ nguyên án phạt nặng với FAM và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ

Khám phá thêm chủ đề

AFC FIFA FAM bóng đá Malaysia bê bối nhập tịch Nhập tịch nhập tịch lậu Asian Cup CAS án phạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận