Sau phán quyết kháng cáo từ FIFA được công bố tối 3.11.2025, bóng đá Malaysia đang chao đảo. FIFA đã giữ nguyên án phạt với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì hành vi sử dụng hồ sơ giả trong quá trình nhập tịch.

Nếu kiện ra Tòa án Trọng tài Thể thao, bóng đá Malaysia có thể bị phạt còn nặng hơn

Trong đó, FAM đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) cho FIFA. 7 cầu thủ mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng), và vẫn chịu án treo giò 12 tháng.

Quyết định này gây làn sóng phản ứng trong dư luận Malaysia. Họ yêu cầu FAM phải chịu trách nhiệm và minh bạch vụ việc.

Trong khi đó, báo chí khu vực cho rằng vụ bê bối này là “vết đen” hiếm có, làm tổn hại nghiêm trọng uy tín bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế.

Theo báo chí Malaysia, cơ hội để FAM thay đổi bản án của FIFA hoặc hy vọng giảm nhẹ hình phạt nếu theo kiện ra CAS sẽ vô cùng thấp, thậm chí có thể nói là vô vọng. Nhưng cơ quan này vì lý do nào đó vẫn có ý định theo kiện đến cùng.

