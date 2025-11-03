Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FIFA giữ nguyên án phạt, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam ở vòng loại Asian Cup?
Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
03/11/2025 23:12 GMT+7

Sau khi FIFA bác toàn bộ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

FAM phản ứng

Trên trang chủ, FAM dẫn lời quyền Chủ tịch Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho biết tổ chức này “sốc” trước kết quả của FIFA:

“FAM đã nhận được kết quả từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới, nơi kháng cáo của chúng tôi bị từ chối. Đây là lần đầu tiên FAM đối mặt với tình huống như vậy. Cả luật sư và các quản lý của chúng tôi đều rất bất ngờ. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục chiến đấu vì quyền lợi và danh dự của bóng đá Malaysia ở cấp độ quốc tế”.

Ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi khẳng định FAM sẽ gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong thời gian sớm nhất.

FIFA giữ nguyên án phạt, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam ở vòng loại Asian Cup?

AFC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trước ngày 31.3.2026

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tối 3.11, đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, song đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Việt Nam và Nepal vì sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Căn cứ vào quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nếu điều này được xác nhận, kết quả hai trận đấu có sự góp mặt của các cầu thủ bị cấm sẽ bị hủy, và đối phương được xử thắng 3-0.

- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ hai trên BXH

ẢNH: NGỌC LINH

Theo quy trình, AFC - đơn vị tổ chức Asian Cup - sẽ là bên xem xét và ra quyết định cuối cùng, sau khi FAM hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan. Quá trình này dự kiến kết thúc trước ngày 31.3.2026, thời điểm khép lại vòng loại cuối, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong việc xác định các đội dự VCK Asian Cup 2027.

Nếu Malaysia bị xử thua hai trận, đội bóng này sẽ rơi từ vị trí dẫn đầu (12 điểm) xuống thứ hai (6 điểm). Trong khi đó, Việt Nam sẽ vươn lên ngôi đầu bảng với 12 điểm, do được cộng thêm 3 điểm từ trận thắng xử lý kỹ thuật.

Xem thêm bình luận