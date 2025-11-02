Highlight Bắc Ninh 0-2 ĐH Văn Hiến: Đội chủ nhà thua sốc

Được chơi trên sân nhà nhưng Bắc Ninh bất ngờ thất bại 0-2 trước Đại học Văn Hiến, nhận cú sốc lớn khi hàng thủ mắc sai lầm và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.