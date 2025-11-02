Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Highlight Bắc Ninh 0-2 ĐH Văn Hiến: Đội chủ nhà thua sốc
Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
02/11/2025 21:11 GMT+7

Được chơi trên sân nhà nhưng Bắc Ninh bất ngờ thất bại 0-2 trước Đại học Văn Hiến, nhận cú sốc lớn khi hàng thủ mắc sai lầm và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Giải Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

