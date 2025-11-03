FIFA giữ nguyên án phạt nặng với FAM và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ

Ngày 3.11.2025, Ủy ban kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ra thông báo chính thức về kết quả xem xét đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Các kháng cáo này được nộp nhằm phản đối quyết định trước đó của Ủy ban Kỷ luật FIFA về việc các bên vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) – quy định liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo giấy tờ.

Sau khi tiến hành phân tích hồ sơ, xem xét các tài liệu và tổ chức phiên điều trần, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo, đồng thời giữ nguyên mức kỷ luật đã được ban hành trước đó.

FIFA giữ nguyên án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ

Cụ thể: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 11 tỉ đồng Việt Nam, nộp cho FIFA. Bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 66 triệu đồng Việt Nam.

Ngoài ra, tất cả 7 cầu thủ bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Theo thông tin từ FIFA, FAM và các cầu thủ nói trên đã được thông báo chính thức về quyết định trong ngày. Họ có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết có lập luận đầy đủ, và sau đó 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) nếu tiếp tục không đồng ý với phán quyết của FIFA.