Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
FIFA giữ nguyên án phạt nặng với FAM và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ
Video Thể thao

FIFA giữ nguyên án phạt nặng với FAM và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
03/11/2025 21:56 GMT+7

Ủy ban Kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã bác toàn bộ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan vụ làm giả giấy tờ, đồng thời giữ nguyên án phạt tiền và đình chỉ thi đấu 12 tháng.

Ngày 3.11.2025, Ủy ban kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ra thông báo chính thức về kết quả xem xét đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Các kháng cáo này được nộp nhằm phản đối quyết định trước đó của Ủy ban Kỷ luật FIFA về việc các bên vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) – quy định liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo giấy tờ.

Sau khi tiến hành phân tích hồ sơ, xem xét các tài liệu và tổ chức phiên điều trần, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo, đồng thời giữ nguyên mức kỷ luật đã được ban hành trước đó.

FIFA giữ nguyên án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ

Cụ thể: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 11 tỉ đồng Việt Nam, nộp cho FIFA. Bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 66 triệu đồng Việt Nam.

Ngoài ra, tất cả 7 cầu thủ bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Theo thông tin từ FIFA, FAM và các cầu thủ nói trên đã được thông báo chính thức về quyết định trong ngày. Họ có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết có lập luận đầy đủ, và sau đó 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) nếu tiếp tục không đồng ý với phán quyết của FIFA.

Tin liên quan

Highlight Quảng Ninh 1-1 Long An: Bàn gỡ phút bù giờ, chia điểm kịch tính

Highlight Quảng Ninh 1-1 Long An: Bàn gỡ phút bù giờ, chia điểm kịch tính

Trận hòa 1-1 giữa Quảng Ninh và Long An khép lại đầy kịch tính khi đội khách ghi bàn gỡ ở phút bù giờ, giữ lại 1 điểm quý giá trong thế trận giằng co đến phút cuối.

Highlight Bắc Ninh 0-2 ĐH Văn Hiến: Đội chủ nhà thua sốc

Highlight Quy Nhơn 3-1 TP.HCM: Đội chủ nhà áp đảo

Khám phá thêm chủ đề

FIFA FAM Kháng cáo Phán quyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận