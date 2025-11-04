Nhìn lại lịch sử kháng cáo của thể thao Malaysia lên CAS: Hầu hết đều thất bại

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thể thao

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
04/11/2025 20:12 GMT+7

Nhiều VĐV liên đoàn và quan chức thể thao Malaysia đã đưa vụ việc của mình ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong các tranh chấp quốc tế. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp đều kết thúc bất lợi, cho thấy thể thao Malaysia vẫn còn yếu về pháp lý và minh bạch trong quản trị.

Một trong những vụ việc điển hình là trường hợp của ông Karim Ibrahim, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Malaysia (MAF). Năm 2018, ông bị Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) loại khỏi Hội đồng của tổ chức này do bị đánh giá không đủ tư cách theo quy định thẩm tra nhân sự, xuất phát từ nhiều cáo buộc trong quá khứ. Ông Karim đã nộp đơn kháng cáo lên CAS nhằm đòi lại vị trí, song tòa đã giữ nguyên quyết định của IAAF và bác toàn bộ kháng cáo. Vụ việc này được xem như một thất bại rõ ràng của thể thao Malaysia trong nỗ lực bảo vệ hình ảnh lãnh đạo ngành.

Trước đó, vào năm 2014, vận động viên wushu quốc gia Tai Cheau Xuen – người từng giành huy chương vàng nội dung nam quyền và đao thuật nữ tại Á vận hội Incheon – đã bị tước huy chương sau khi dương tính với chất cấm sibutramine. Phía Cheau Xuen cho rằng có độ trễ 16 giờ giữa thời điểm lấy mẫu và thời điểm mẫu được đưa đến phòng thí nghiệm được công nhận, dẫn đến khả năng sai lệch kết quả. Tuy nhiên, CAS kết luận rằng không có quy định về giới hạn thời gian cụ thể trong việc vận chuyển mẫu thử, và không có bằng chứng cho thấy mẫu bị can thiệp. Do đó, CAS đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên quyết định tước huy chương của Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Một vụ việc khác diễn ra vào năm 2008, liên quan đến Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) và Hiệp hội Bắn súng Malaysia (NSAM). Ba xạ thủ Malaysia - Joseline Cheah, Bibiana Ng và Siti Nur Masitah Mohd Badrin - bị phát hiện dương tính với chất cấm propranolol trong một giải đấu tại Malaysia. Ban đầu, NSAM kết luận rằng các vận động viên này vô tình sử dụng chất cấm và chỉ áp dụng án phạt cấm thi đấu 6 tháng, sau đó tăng lên 1 năm khi nhận thấy cần tuân thủ quy định quốc tế. Tuy nhiên, WADA cho rằng mức phạt này chưa đúng quy định, và đã kháng cáo lên CAS, đề nghị áp dụng án cấm thi đấu tiêu chuẩn 2 năm. Cuối cùng, CAS đã chấp thuận yêu cầu của WADA, khẳng định rằng vận động viên có nghĩa vụ tuyệt đối trong việc kiểm soát những gì họ tiêu thụ, qua đó áp dụng án phạt 2 năm đối với ba xạ thủ Malaysia.

Xem thêm bình luận