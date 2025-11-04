Nhà báo danh tiếng Malaysia: Quan chức FAM phải từ chức, hãy vạch trần người lừa dối

'Kết cục đau đớn với bóng đá Malaysia, FIFA không bôi nhọ ai cả'

Tối 3.11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã đăng tải phán quyết về vụ kháng cáo của bóng đá Malaysia trên trang web chính thức. Theo đó, FAM đã không thể đảo ngược được tình thế, và FIFA giữ nguyên án phạt với bóng đá Malaysia.

Nhà báo thể thao danh tiếng của trang The Star (Malaysia) là T.Avineshwaran bày tỏ: “Các bạn hỏi tôi nghĩ sao ư? Tôi không ngạc nhiên chút nào. Tôi cũng không sốc như cách mà FAM đã viết. FIFA cho biết họ giữ nguyên án phạt với FAM và 7 cầu thủ. Với kinh nghiệm của bản thân, tôi hoàn toàn có thể dự đoán kết cục đau đớn này”.

Nhà báo T.Avineshwaran chỉ trích những việc làm của FAM: “Không hề có sự bôi nhọ nào ở đây cả. FIFA đã nói rõ trong báo cáo. Tất cả bằng chứng của FAM trong đơn kháng cáo đã bị bác bỏ. Chúng tôi đang dốc hết sức lực cho suy nghĩ của mình bởi vì… sự tổn thương quá lớn. Chúng tôi yêu bóng đá, và chúng tôi ghét việc thấy danh tiếng của Malaysia bị hoen ố vì những thứ FAM đã làm”.

Các nhà báo Malaysia có thể dự đoán được kết cục mà bóng đá nước này phải nhận ẢNH: NGỌC LINH

Cây bút danh tiếng của trang The Star nhấn mạnh: “FAM đã ra thông báo cho FIFA rằng họ sẽ đưa vụ việc đến CAS. FAM đã bày tỏ sự bàng hoàng nhưng vẫn kiên định. Nhưng với cá nhân tôi, mọi thứ đã quá đủ. Malaysia không cần thêm một ủy ban nào nữa. Quan chức FAM cần sự can đảm thừa nhận sai lầm, nên từ chức và bắt đầu lại. Trách nhiệm giải trình không phải là sự trừng phạt đối với FAM mà đó là bước đầu tiên hướng tới hàn gắn bóng đá Malaysia”.

Những người gian dối phải bị vạch trần, loại bỏ khỏi bóng đá Malaysia

Tương tự nhà báo T.Avineshwaran, trong tối 3.11, sau khi FIFA công bố kết quả kháng cáo truyền thông Malaysia đã chỉ trích FAM. Thậm chí, nhiều chuyên gia nước này còn kêu gọi FAM nên dừng việc gửi đơn kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS), nhận trách nhiệm để giữ thể diện cho bóng đá Malaysia.

Trên trang cá nhân, nhà báo thể thao danh tiếng và luôn theo sát tình hình bóng đá Malaysia là Piang Shankly bình luận: “FAM muốn kiện tiếp lên CAS sao, thật vô ích. Nếu các bạn bảo nhiều nước đã thắng kiện khi gửi đơn lên CAS thì làm ơn hãy dẫn chứng đi. Tôi có thể tiết lộ với CĐV Malaysia rằng FIFA đã giành chiến thắng hơn 80% các trường hợp trong CAS đấy”.

FAM được kêu gọi ngừng kiện lên CAS, xây dựng lại nền bóng đá ẢNH: NGỌC LINH

Ông Piang Shankly nhận định FAM nên dừng lại mọi thứ và xây dựng nền bóng đá Malaysia: “Đừng lãng phí thời gian, lãng phí tiền khi đứng lên một sợi chỉ mong manh nữa. FAM hãy chấp nhận sai lầm và kết quả trừng phạt. Những người đứng đầu bóng đá Malaysia phải tiếp tục, sắp xếp lại mọi thứ, đặc biệt là sự phát triển liên quan đến các CLB. Đừng để bóng đá giống như một phim hoạt hình và làm xấu hổ đất nước”.

Chưa dừng lại ở việc đó, ông Piang Shankly tiếp tục kêu gọi quan chức FAM lẫn Ủy ban điều tra độc lập nhanh chóng tìm ra sự thật, lên án những người lừa dối.

“Malaysia phải vạch trần những người đã làm ra tài liệu giả mạo. Dù là quan chức cấp cao đi nữa cũng phải bị tố cáo với cảnh sát để họ điều tra và khởi tố. Ngoài ra, các cán bộ liên quan, cộng tác trong FAM và cả đội tuyển quốc gia cũng cần phải được loại bỏ khỏi nền bóng đá Malaysia”, ông Piang Shankly kết luận.