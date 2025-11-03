Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Báo chí khu vực… không bất ngờ với FIFA, sao trẻ nhập tịch lậu bị dự báo xấu

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
03/11/2025 22:42 GMT+7

FIFA bác toàn bộ kháng cáo của FAM, truyền thông thế giới xem đây là kết cục được dự báo trước. Báo chí Tây Ban Nha đặc biệt chú ý đến một cầu thủ đang thi đấu tại La Liga.

"Garcés chỉ còn trông chờ vào Tòa Trọng tài Thể thao"

Tối 3.11, tờ AS của Tây Ban Nha giật dòng tít: "Garcés chỉ còn trông chờ vào Tòa Trọng tài Thể thao sau khi FIFA bác kháng cáo của Malaysia"sau khi FIFA công bố phán quyết kháng cáo dành cho FAM và 7 cầu thủ trong bê bối nhập tịch.

Sở dĩ vụ việc thu hút sự quan tâm của báo chí Tây Ban Nha là bởi Facundo Tomás Garcés, trung vệ người Argentina thuộc biên chế CLB Alavés, nằm trong nhóm bảy cầu thủ bị FIFA kỷ luật vì vi phạm Điều 22 của luật Kỷ luật FIFA – quy định liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo giấy tờ.

Báo chí khu vực… không bất ngờ với FIFA, sao trẻ nhập tịch lậu bị dự báo xấu- Ảnh 1.

Facundo Garces đang thuộc biên chế của 1 CLB ở La Liga

ẢNH: NGỌC LINH

Theo tờ báo thể thao Tây Ban Nha đăng tải, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã bác toàn bộ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nhóm cầu thủ, trong đó có Garcés. Quyết định này đồng nghĩa với việc án phạt đình chỉ thi đấu 12 tháng đối với trung vệ người Argentina vẫn được giữ nguyên. Trung vệ này chỉ mới 26 tuổi, sự nghiệp vốn dĩ rất rộng mở khi được thi đấu ở giải hàng đấu thế giới nhưng nay đứng trước viễn cảnh mờ mịt vì bị cấm thi đấu 12 tháng. 

FIFA giữ nguyên án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ

CLB Alavés đã gạch tên Garcés khỏi danh sách tập luyện và cầu thủ này gần như không còn cơ hội thi đấu tại La Liga mùa này.

Giới truyền thông Tây Ban Nha nhận định, vụ việc của Garcés không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân mà còn "gây tiếng xấu chưa từng có" khi một cầu thủ La Liga bị liên đới trong vụ bê bối của bóng đá Đông Nam Á.

Báo chí Đông Nam Á không bất ngờ

Theo CNN Indonesia, FIFA đã chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến án phạt dành cho liên đoàn này và bảy cầu thủ nhập tịch của đội Harimau Malaya. Thông cáo của Ủy ban Kháng cáo FIFA cho biết: "Sau khi phân tích hồ sơ kháng cáo và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban quyết định bác bỏ đơn kháng cáo".

CNN Indonesia dẫn lại rằng các hình phạt đối với FAM và bảy cầu thủ bị cáo buộc làm giả tài liệu sẽ không thay đổi.

Báo chí khu vực… không bất ngờ với FIFA, sao trẻ nhập tịch lậu bị dự báo xấu- Ảnh 2.

Một số cầu thủ bị phạt đang thi đấu cho các CLB ngoài Malaysia

ẢNH: NGỌC LINH

Nguồn tin này cũng nêu rõ, nơi sinh của ông bà bảy cầu thủ được xác định khác với thông tin FAM cung cấp. FAM cho rằng họ có nguồn gốc Malaysia, nhưng tài liệu của FIFA cho thấy nơi sinh trải rộng ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

Trong khi đó, theo ESPN Singapore, FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM liên quan đến vụ "làm giả và giả mạo giấy tờ", đồng thời giữ nguyên các án phạt đã ban hành trước đó.

Bản tin của ESPN Singapore cho biết FIFA xác định FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật, liên quan đến việc sử dụng tài liệu bị làm giả hoặc bị giả mạo trong các thủ tục với FIFA.

ESPN Singapore liệt kê danh tính bảy cầu thủ gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazábal. Họ đã ra sân thi đấu cho Malaysia từ tháng 3 đến tháng 6, và đều ra sân trong trận thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại AFC Asian Cup 2027.

