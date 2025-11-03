VFF lên tiếng về việc FIFA bác kháng cáo, giữ nguyên án phạt nặng với Malaysia

Đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại

VFF thông tin, FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo, đồng thời quyết định giữ nguyên án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch. Cũng trong thông báo đưa ra vào khuya 3.11, VFF cho biết đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Nepal và Việt Nam trước đây, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Quyết định cuối cùng về vấn đề có xử thua các trận đấu tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ do AFC (đơn vị tổ chức và quản lý Asian Cup) xem xét và đưa ra sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan. Quá trình này dự kiến không kéo dài quá ngày 31.3.2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối, nhằm đảm bảo có đủ cơ sở xác định các đội tuyển giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027.

FIFA giữ nguyên án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ

FIFA bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án phạt đối với LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 3.11, Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đã ban hành quyết định bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến án kỷ luật do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra trước đó. Theo kết luận của FIFA, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano cùng với FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, các chứng cứ và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên các án phạt được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó, cụ thể: FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF); 7 cầu thủ vi phạm mỗi người bị phạt 2.000 CHF; các cầu thủ này tiếp tục chịu án đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá. Theo thông báo từ FIFA, FAM và các cầu thủ đã được gửi quyết định trong ngày hôm nay (3.11). Các bên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, và sau đó có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).



