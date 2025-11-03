Malaysia sốc nặng vì bị FIFA bác đơn kháng cáo, sẽ kiện lên CAS: Quyền Chủ tịch FAM nói gì?

Trên trang chủ, FAM dẫn lại lời quyền Chủ tịch Datuk Mohd Yusoff Mahadi: “FAM đã nhận được kết quả từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), nơi kháng cáo của chúng tôi đã bị từ chối.

Đây là lần đầu tiên FAM phải đối mặt với một tình huống như vậy, cả luật sư và các quản lý của chúng tôi bị sốc trước quyết định của FIFA. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục chiến đấu vững chắc vì quyền lợi và tầm quan trọng của cầu thủ Malaysia ở cấp độ quốc tế”.

Thay mặt FAM, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho biết sẽ gửi đơn đến Tòa án thể thao quốc tế (CAS).

“FAM sẽ gửi đơn FIFA để có được đầy đủ các chi tiết cũng như lý do bằng văn bản cho quyết định bác đơn kháng cáo. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo để đến với Tòa án thể thao quốc tế (CAS)”.

FIFA giữ nguyên án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ

FAM tuyên bố sẽ gửi đơn đến CAS ẢNH: FAM

Thông báo trên được đưa ra khi đơn kháng cáo của FAM chính thức bị FIFA bác bỏ vào tối 3.11. Theo FIFA, bóng đá Malaysia đã vi phạm Điều 22 của luật Kỷ luật (FDC). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 11,5 tỉ đồng), còn 7 cầu thủ nói trên mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo quy định về kỷ luật của AFC, đội tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận đấu trước Nepal và Việt Nam, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ do AFC – đơn vị tổ chức Asian Cup – xem xét và đưa ra sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan. Quá trình này dự kiến không kéo dài quá ngày 31.3.2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối, nhằm đảm bảo có đủ cơ sở xác định các đội tuyển giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027.

