Quyền Chủ tịch FAM bất ngờ ‘trách’ FIFA vì không sớm công bố kết quả kháng cáo

FAM chỉ có động thái cụ thể sau khi FIFA chốt kết quả kháng cáo

Ông Datuk Wira Yusoff Mahadi nhấn mạnh, tính đến tối 3.11, FAM vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định chính thức nào từ Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA). Ông Datuk Wira Yusoff Mahadi đánh giá, việc liên tục có những thông tin khác nhau tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của bóng đá Malaysia.

Ông Datuk Wira Yusoff Mahadi chia sẻ: “Sau ngày 30.10, có rất nhiều lời bàn tán và suy đoán về án phạt mà FIFA áp dụng với bóng đá Malaysia. Nhiều cá nhân phỉ báng bóng đá Malaysia. Họ không hề biết những gì mà FAM đang phải đối mặt”.

Ông Datuk Wira Yusoff Mahadi trả lời báo chí và nói FAM đang bị ảnh hưởng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ông Datuk Wira Yusoff Mahadi, việc FIFA lùi thời gian công bố kết quả kháng cáo cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ việc “hỗn loạn thông tin”. Trước đó, FAM phải nhận phạt ngày 26.9 từ FIFA, vì vi phạm Điều 22 của luật Kỷ luật (FDC). FAM đã gửi đơn kháng cáo ngày 15.10 và phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ được FIFA công bố vào ngày 30.10.

Án phạt FIFA treo lơ lửng, cầu thủ nhập tịch lậu bất ngờ nhận ‘phao cứu sinh’

“Tôi muốn nhân cơ hội này khuyên CĐV Malaysia và những người đang theo dõi rằng hãy chờ đợi quyết định chính thức của FIFA , thông qua trang chủ của họ. Đồng thời, chúng tôi tại FAM chắc chắn sẽ đưa ra thông báo ngay khi nhận được quyết định chính thức”, ông Datuk Wira Yusoff Mahadi bày tỏ.

Ông Datuk Wira Yusoff Mahadi khẳng định: "Bất kể có giả định nào xuất hiện đi nữa thì nó cũng sẽ không thay đổi được quyết định cuối cùng của FIFA. Vì vậy, trước tiên hãy chờ quyết định chính thức và từ đó, FAM mới nghĩ đến hành động tiếp theo".

Bóng đá Malaysia vẫn chưa nhận được kết quả kháng cáo từ FIFA ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, bà Hannah Yeoh - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia cũng có chung quan điểm với quyền Chủ tịch FAM Datuk Wira Yusoff Mahadi. Bà hy vọng rằng tất cả các bên sẽ kiên nhẫn chờ đợi quyết định chính thức từ FIFA, liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch.

Bà Hannah Yeoh bình luận: "Tôi nghĩ FIFA chắc chắn sẽ sớm công bố quyết định và chúng ta cần tôn trọng quá trình điều tra mà FIFA đang tiến hành. Điều chắc chắn là một cuộc điều tra nội bộ sẽ được tiến hành bởi ủy ban do ông Tun Raus đứng đầu".