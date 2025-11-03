Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tổng thư ký FAM mất việc oan hay bóng đá Malaysia đang diễn kịch trong run rẩy?

Văn Trình
Văn Trình
03/11/2025 16:39 GMT+7

Chiều 3.11, huyền thoại bóng đá Malaysia Nasir Ismail bất ngờ đánh giá Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) đang run rẩy nên phải vội vàng đình chỉ công việc của ông Datuk Noor Azman HJ Rahman. Dù vậy, nhà báo Sandru Narayanan lại cho rằng tất cả những gì đang diễn ra chỉ là ‘vở kịch’ của FAM.

Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman HJ Rahman là “bia đỡ đạn” tạm thời?

Kể từ khi bóng đá Malaysia nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 26.9, FAM phải chịu sức ép lớn từ dư luận nước này. Trang Metro đánh giá, ngoài những bài đăng chỉ nhằm mục đích đính chính thông tin, FAM vẫn cho thấy sự lúng túng, không có cách giải quyết vấn đề rõ ràng. Thậm chí, trong buổi họp báo bất thường ngày 17.10, các quan chức FAM còn không thể trả lời nhiều câu hỏi quan trọng của giới báo chí Malaysia, có liên quan đến nhân thân của 7 cầu thủ đã nhận án phạt của FIFA.

Trong hơn 1 tháng qua, động thái đáng chú ý nhất của FAM là tạm đình chỉ chức vụ đối với Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman HJ Rahman, sau phát ngôn gây tranh cãi liên quan sự cố trong việc đăng ký cầu thủ ngoại nhập tịch. Dù vậy, hành động này khiến nội bộ FAM vốn đã không yên ả lại thêm phần rối ren, thậm chí còn phải nhận thêm những chỉ trích từ CĐV Malaysia.

Chia sẻ với trang Metro chiều 3.11, huyền thoại Malaysia Nasir Ismail bày tỏ: “Ngay từ đầu, tôi đã không đồng ý với hành động đình chỉ công việc Tổng thư ký FAM. Không chỉ tôi, Nhiếp chính vương Malaysia Tunku Ismail lẫn CĐV Malaysia cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Việc ông Datuk Noor Azman HJ Rahman mất chức thật sự khó hiểu”.

Tổng thư ký FAM mất việc oan hay bóng đá Malaysia đang diễn kịch trong run rẩy?- Ảnh 1.

Ông Datuk Noor Azman HJ Rahman bị đình chỉ công việc sau họp báo ngày 17.10 của FAM

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Nasir Ismail nhấn mạnh: “Theo tôi, ông Datuk Noor Azman HJ Rahman đã mất việc oan uổng và không khác gì bia đỡ đạn tạm thời của FAM vậy. Tại sao lại đổ lỗi cho Tổng thư ký FAM khi ông ấy chỉ giúp nộp các tài liệu do chính ban quản lý đội tuyển Malaysia chuẩn bị? Lẽ ra, ban lãnh đạo đội tuyển quốc gia phải kiểm tra và xác minh tất cả các giấy tờ trước. Đặc biệt, khi nhận giấy tờ từ người đại diện cầu thủ, lãnh đạo FAM phải kiểm tra trước chứ không thể mù quáng chấp nhận như thế".

"FAM đã kháng cáo lên FIFA, nên chúng tôi đang chờ xem kết quả ra sao. Nếu FAM được xác định vẫn có lỗi và phải chịu trách nhiệm, tôi cho rằng CEO của đội tuyển quốc gia là ông Rob Friend cũng phải biết tự trọng, nên từ chức”, ông Nasir Ismail chia sẻ thêm.

FAM đang diễn kịch, xúc phạm trí tuệ của người Malaysia

Trái ngược với huyền thoại Nasir Ismail, nhà báo Sandru Narayanan của trang Scoop lại cho rằng Tổng thư ký Datuk Noor Azman HJ Rahman đã bắt tay với FAM, diễn kịch nhằm đánh lừa CĐV Malaysia. Bằng chứng rõ nhất cho việc này vào cuối tháng 10.2025, khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xuất hiện ở Malaysia ông Datuk Noor Azman HJ Rahman vẫn có mặt tại trụ sở FAM. Thậm chí, Tổng thư ký FAM còn chụp ảnh chung với ông Gianni Infantino.

Nhà báo Sandru Narayanan bình luận: “Khi quan chức bị đình chỉ vì một vụ bê bối đã khiến bóng đá Malaysia phải xấu hổ trên trường quốc tế. Nhưng lạ thay, hình ảnh gần đây mà CĐV Malaysia được xem lại là khuôn mặt mỉm cười, đứng bên cạnh nhân vật quyền lực nhất của môn thể thao này. Việc đình chỉ phải mang ý nghĩa là hoàn toàn rời đi chứ không phải "nghỉ việc" hay đến trụ sở FAM "với tư cách cá nhân". Và chắc chắn không phải xuất hiện tại một sự kiện quan trọng, có sự tham dự của chính tổ chức đang điều tra bạn".

Tổng thư ký FAM mất việc oan hay bóng đá Malaysia đang diễn kịch trong run rẩy?- Ảnh 2.

FAM bị nghi ngờ chỉ diễn kịch để qua mắt người dân Malaysia

ẢNH: NGỌC LINH

Nhà báo Sandru Narayanan kết luận: "Những thứ đang xảy ra cho chúng ta thấy ông Datuk Noor Azman HJ Rahman và FAM dường như đang diễn vở kịch. Đây là một sự xúc phạm đến trí tuệ của những người yêu bóng đá Malaysia. Trong bóng đá, cũng như trong lãnh đạo, hình ảnh là tất cả. Và một lần nữa, FAM đã chứng minh rằng họ vẫn chưa nắm bắt được sự thật đó. Khi uy tín đã mong manh, ngay cả một bức ảnh cũng có thể nói lên nhiều điều hơn cả ngàn tuyên bố chính thức”.

