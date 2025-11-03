FIFA từng phạt tiền vì ‘cấp dưới’ mắc hàng tá lỗi, bất ngờ khi FAM... ‘vô địch’ vì lỗi siêu nặng

Các liên đoàn nào từng bị phạt?

Liên đoàn Bóng đá Albani bị FIFA phạt 161.500 franc Thụy Sĩ (khoảng 5,2 tỉ đồng) vì hành vi lăng mạ, khủng bố tinh thần, ném vật thể và vi phạm an ninh khán đài trong trận vòng loại World Cup tổ chức tại Albania. Liên đoàn này còn bị phạt thêm 120.000 franc Thụy Sĩ vì các hành vi phân biệt chủng tộc và lăng mạ cổ động viên trong vòng loại World Cup.

FAM đang chờ đợi phán quyết kháng cáo từ FIFA ẢNH: REUTERS

FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Croatia bị phạt 50.000 franc Thụy Sĩ vì vi phạm quy định thiết bị thi đấu World Cup 2018. Liên đoàn Bóng đá Rumani bị phạt 25.000 franc Thụy Sĩ vì hành vi hỗn loạn của cổ động viên trong các trận vòng loại World Cup. Liên đoàn Bóng đá Iraq bị phạt 15.000 franc Thụy Sĩ vì hành vi để cổ động viên cho drone bay vào sân trong một trận đấu liên quan đến trận giao hữu Olympic.

Liên đoàn Bóng đá Armenia bị phạt 13.000 franc Thụy Sĩ vì vi phạm an ninh, ném pháo hoa và các vật thể tại sân nhà trong các trận quốc tế. Có thể thấy, FIFA không chỉ phạt các hành vi nghiêm trọng như giả mạo hồ sơ, gian lận chuyển nhượng,… mà còn phạt liên đoàn quốc gia vì trách nhiệm của pháp nhân đó trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, trang thiết bị đúng quy định hoặc ứng xử của cổ động viên.

FIFA sắp chốt ‘nghi án’

Cuối tháng 9 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa phải nhận án phạt nặng từ FIFA với số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỉ đồng) vì hành vi giả mạo và xuyên tạc trong quá trình quản lý và đăng ký cầu thủ.

Đây được xem là một trong những án phạt nghiêm khắc nhất mà FIFA đưa ra đối với một liên đoàn quốc gia trong thời gian gần đây.Không chỉ FAM, nhóm cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cũng bị liên đới trách nhiệm. Mỗi cầu thủ bị FIFA phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng do liên quan đến những sai sót trong quá trình đăng ký thi đấu.

7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt cấm thi đấu 1 năm

Theo FIFA, các hành vi giả mạo và xuyên tạc thông tin này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về tính minh bạch, trung thực và quản trị trong bóng đá chuyên nghiệp. Tổ chức này nhấn mạnh, mọi hành vi cố tình thay đổi hoặc che giấu thông tin cầu thủ đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của các giải đấu.Vụ việc một lần nữa cho thấy FIFA đang siết chặt kỷ luật và tăng cường kiểm tra đối với các liên đoàn thành viên.

Trong quá khứ, nhiều tổ chức và cá nhân cũng từng bị FIFA xử phạt vì các hành vi tương tự, từ gian lận hồ sơ, vi phạm quy định chuyển nhượng cho đến can thiệp hành chính trái phép vào hoạt động bóng đá.Giới quan sát nhận định, án phạt dành cho FAM là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các liên đoàn thành viên khác về việc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của FIFA, đặc biệt trong công tác đăng ký và quản lý cầu thủ - yếu tố then chốt đảm bảo tính minh bạch của môn thể thao vua. FIFA đang trong quá trình xem xét đơn kháng cáo của FAM nhưng nhiều khả năng, FAM sẽ vẫn bị giữ nguyên án phạt.