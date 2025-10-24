Ngành Y tế Gia Lai: Cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Đổi mới từ nhận thức đến hành động

Xác định CCHC là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn liền với hoạt động chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã nỗ lực chuyển đổi từ "nền hành chính quản lý" sang "nền hành chính phục vụ và đổi mới sáng tạo", lấy sự hài lòng của người dân, người bệnh làm thước đo hiệu quả.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, sở đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh. Đáng chú ý, Kế hoạch số 22/KH-SYT ngày 15.08.2025 về CCHC ngành Y tế tỉnh Gia Lai năm 2025, đề ra 14 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay đã hoàn thành sớm và trước hạn 10 nhiệm vụ, 4 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai đúng tiến độ.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, với 10 đơn vị trực thuộc được kiểm tra; các tồn tại, hạn chế được chỉ rõ và yêu cầu khắc phục kịp thời.

Hướng đến sự hài lòng của người dân

Tính đến giữa tháng 10.2025, ngành Y tế Gia Lai đã hoàn thành 97,5% nhiệm vụ thường xuyên do UBND tỉnh giao; tiếp nhận 2.571 hồ sơ hành chính, trong đó 1.862 hồ sơ đã được giải quyết đúng và sớm hạn, không có hồ sơ trễ hạn; các hồ sơ còn lại đang xử lý trong thời gian quy định.

Đặc biệt, công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính tiếp tục là điểm sáng của ngành Y tế Gia Lai. Trong năm, Sở Y tế đã áp dụng cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính phát sinh, đồng thời đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giúp tiết kiệm gần 20% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Hiện toàn ngành cung cấp 138 thủ tục hành chính trực tuyến, trong đó 105 thủ tục ở mức độ toàn trình, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi.

Về cải cách thể chế, Sở Y tế đã rà soát 48 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý; đề xuất tiếp tục áp dụng 4 văn bản, bãi bỏ 23 văn bản, ban hành mới 21 văn bản nhằm bảo đảm tính thống nhất và phù hợp với tình hình mới sau khi sáp nhập hai tỉnh Bình Định - Gia Lai.

Tổ chức bộ máy tinh gọn, nhân lực chất lượng cao

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã tham mưu UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 47 đơn vị sự nghiệp, 2 chi cục trực thuộc. Các đơn vị đã chủ động tinh gọn bộ máy, sáp nhập những khoa, phòng có chức năng tương đồng để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Toàn ngành hiện có 9.678 người, trong đó 3.230 bác sĩ, 409 dược sĩ đại học trở lên; 95,5% trạm y tế xã có bác sĩ công tác. Sở đang triển khai kế hoạch tuyển dụng gần 1.900 viên chức mới, ưu tiên thu hút 125 bác sĩ, dược sĩ nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho y tế cơ sở.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được chú trọng: 106 công chức, viên chức được cử đi học chuyên khoa, sau đại học và quản lý nhà nước. Chính sách thu hút, ưu đãi bác sĩ, dược sĩ cũng phát huy hiệu quả, với 40 trường hợp được hưởng chế độ thu hút và 18 trường hợp hưởng chính sách ưu đãi hàng tháng.

Tăng cường tự chủ, minh bạch tài chính

Ngành Y tế Gia Lai hiện có 47 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP, gồm 7 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 35 đơn vị tự bảo đảm một phần và 5 đơn vị do ngân sách bảo đảm toàn bộ.

Trên cơ sở nguồn vốn đã được bố trí, Sở Y tế đã công khai kế hoạch vốn bố trí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho toàn ngành. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, sở đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để triển khai công tác quản lý dự án.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế

Công nghệ thông tin đang trở thành "đòn bẩy" cho CCHC trong ngành Y tế. Trong năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã triển khai bệnh án điện tử tại toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh khu vực Gia Lai Đông và Gia Lai Tây; đưa vào hoạt động hệ thống ki-ốt y tế thông minh, giúp người dân tra cứu, đăng ký và thanh toán viện phí trực tuyến nhanh chóng, minh bạch.

Cán bộ ngành Y tế Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng ki-ốt y tế thông minh ẢNH: THU HIỀN

Đặc biệt, ngành đã hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, kết nối dữ liệu y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống VNeID, góp phần rút ngắn thời gian, giảm giấy tờ, nâng cao sự thuận tiện cho người dân khi khám, chữa bệnh.

Vì sức khỏe và niềm tin của nhân dân

Có thể thấy, CCHC trong ngành Y tế Gia Lai không chỉ dừng ở việc thay đổi quy trình mà còn là sự thay đổi tư duy, từ "quản lý" sang "phục vụ". Sự hài lòng của người dân, người bệnh đang trở thành mục tiêu và thước đo quan trọng nhất của mọi hoạt động.

Ngành Y tế Gia Lai lấy sự hài lòng của người dân, người bệnh làm thước đo hiệu quả ẢNH: HẢI PHONG

Theo bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, dù còn khó khăn về nhân lực công nghệ thông tin, song với tinh thần chủ động, sáng tạo và sự chỉ đạo quyết liệt, công tác CCHC của ngành đang tạo chuyển biến rõ rệt, góp phần giúp công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trở nên chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ dân tốt hơn.

Công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai trở nên chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ dân tốt hơn ẢNH: HOÀNG TRỌNG

"Với tinh thần bứt phá để phụng sự, ngành Y tế Gia Lai đang khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng nền hành chính y tế hiện đại, nhân văn, vì sức khỏe và niềm tin của nhân dân", bác sĩ Lê Quang Hùng nhấn mạnh.