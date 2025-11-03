Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Án phạt FIFA treo lơ lửng, cầu thủ nhập tịch lậu bất ngờ nhận ‘phao cứu sinh’

Văn Trình
Văn Trình
03/11/2025 13:42 GMT+7

Tiền đạo nhập tịch Malaysia Rodrigo Holgado mới đây bất ngờ nhận tin vui từ CLB đang thi đấu ở Chile Coquimbo Unido.

Rodrigo Holgado là một trong 7 cầu thủ của Malaysia phải nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 26.9. Rodrigo Holgado và 6 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazaba bị kết luận sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch. Mỗi người bị cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong 12 tháng và nộp phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

Tính đến ngày 3.11, FIFA vẫn chưa công bố kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Vì thế, tương lai của tiền đạo Rodrigo Holgado vẫn chưa rõ ràng. Dù vậy, theo xác nhận của tờ En Chanca (Chile), ban lãnh đạo của CLB Coquimbo Unido vẫn liên hệ với Rodrigo Holgado, xem xét ký kết hợp đồng mới ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng 1.2026. Ban lãnh đạo CLB Coquimbo Unido, đặc biệt là HLV trưởng Esteban Gonzalez đánh giá rất cao khả năng săn bàn của Rodrigo Holgado.

Án phạt FIFA treo lơ lửng, cầu thủ nhập tịch lậu bất ngờ nhận ‘phao cứu sinh’- Ảnh 1.

Rodrigo Holgado (số 19) nằm trong nhóm 7 cầu thủ bị FIFA phạt vì liên quan đến vụ nhập tịch lậu của Malaysia

ẢNH: NGỌC LINH

Trang Kosmos (Malaysia) đánh giá: “CLB Coquimbo Unido đã thống trị giải đấu của Chile ở mùa giải năm nay và họ dường như muốn củng cố đội hình. Đội bóng có biệt danh The Pirates cũng rất quan tâm đến Rodrigo Holgado, đặc biệt khi chàng tiền đạo này có 2 lần khoác áo họ vào các năm 2018 và 2023.

Kể từ khi nhận án phạt của FIFA, Rodrigo Holgado phải rời xa sân cỏ, không thể tham gia tập luyện với bất kỳ CLB nào. Sự nghiệp cũng như tương lai của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính vì thế, thông tin này quá vui và không khác gì “phao cứu sinh” cho sự nghiệp của Rodrigo Holgado”.

Dù đã liên hệ với Rodrigo Holgado nhưng theo tờ En Chanca, ban lãnh đạo CLB Coquimbo Unido cũng theo dõi sát sao hành động của FIFA cũng như FAM. Nếu FIFA giảm nhẹ hình phạt, CLB Coquimbo Unido mới tiếp tục đàm phán với Rodrigo Holgado. Ngược lại, đội bóng của Chile sẽ hướng đến những mục tiêu khác. 

Án phạt FIFA treo lơ lửng, cầu thủ nhập tịch lậu bất ngờ nhận ‘phao cứu sinh’- Ảnh 2.

Tờ En Chanca bình luận: “Ban lãnh đạo CLB Coquimbo Unido muốn chờ đợi kết quả đơn kháng cáo của Rodrigo Holgado sau khi anh bị đình chỉ thi đấu vì vấn đề làm giả tài liệu vào tháng 9.2025. Họ muốn biết chắc chắn tương lai của cầu thủ này mới tiến hành đàm phán ký kết”.

Tờ En Chanca nhận định: "Nếu hình phạt được giảm nhẹ, CLB của Chile sẽ không gặp vấn đề gì trong việc giải phóng hợp đồng của anh từ CLB Colombia America de Cali (Mỹ). Ngược lại, nếu án phạt của FIFA giữ nguyên, mọi thứ sẽ chấm dứt ngay lập tức. Rõ ràng, dù Rodrigo Holgado tài năng nhưng CLB Coquimbo Unido không muốn đánh cược, chờ đợi anh 1 năm. Đặc biệt, hình ảnh lẫn uy tín của cầu thủ Malaysia này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu kết luận cuối cùng của FIFA là anh vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật (FDC)”.

