Ủy ban độc lập chính thức điều tra bê bối nhập tịch lậu, ‘làm không công’: FAM đừng ngoài cuộc

Văn Trình
Văn Trình
03/11/2025 17:33 GMT+7

Chiều 3.11, truyền thông Malaysia cho biết Ủy ban điều tra độc lập, phụ trách công việc điều tra vụ nhập tịch cầu thủ của nước này đã chính thức làm việc.

FAM kỳ vọng điều gì?

Ủy ban điều tra độc lập do chính Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lập ra. Dù vậy, ủy ban này sẽ hoạt động độc lập, không có sự tham gia của bất kỳ quan chức nào thuộc FAM để tránh xung đột lợi ích. Ông Tun Md Raus - cựu Chánh án Tòa án tối cao Malaysia sẽ làm Chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập.

Trong buổi chiều 3.11, Ủy ban điều tra độc lập đã có cuộc họp chính thức đầu tiên. Ông Tun Md Raus cho biết sẽ bổ nhiệm thêm 4 nhân vật cấp cao của Malaysia cùng tham gia. 4 gương mặt này gồm cựu Thẩm phán Tòa Phúc thẩm Malaysia - Datuk Seri Kamaludin Bin Md Said, cựu Tổng giám đốc MAMPU - Datuk Seri, Tiến sĩ Yusof Bin Ismail và thư ký Dato' Thavalingam C. Thavarajah.

Ngoài việc bổ nhiệm thêm 4 nhân vật cấp cao, ông Tun Md Raus khẳng định Ủy ban điều tra độc lập sẽ có sự trợ giúp đắc lực của nhiều cơ quan khác của Malaysia. Đồng thời, để tránh mọi xung đột lợi ích, các cơ sở hành chính và hỗ trợ thư ký sẽ được giúp sức bởi các ông Hafarizam Wan, Aisha Mubarak, lần lượt là luật sư và công tố viên có tiếng ở Malaysia.

Ủy ban độc lập chính thức điều tra bê bối nhập tịch lậu, ‘làm không công’: FAM đừng ngoài cuộc- Ảnh 1.

Ủy ban điều tra độc lập đã có đầy đủ thành viên, chính thức bắt tay vào việc điều tra. FAM không can thiệp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

FAM kỳ vọng, sau khi được thành lập Ủy ban điều tra độc lập sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng, báo cáo kết quả trong vụ việc bóng đá Malaysia phải nhận án phạt từ FIFA vì nhập tịch sai thủ tục 7 cầu thủ. Trước đó, FAM cho biết vụ việc bắt nguồn từ lỗi hành chính khi một nhân viên tải nhầm tài liệu của đại diện cầu thủ thay vì bản sao chính thức do Cục Đăng ký quốc gia cấp. Tuy nhiên, FIFA không chấp nhận lời giải thích này và đã ra án phạt nặng. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), còn 7 cầu thủ Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị cấm thi đấu 12 tháng, mỗi người phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

Ông Tun Md Raus chia sẻ: "Ủy ban điều tra độc lập đã tổ chức cuộc họp đầu tiên với đầy đủ các thành viên vào hôm nay, mọi thứ rất suôn sẻ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hoàn tất cuộc điều tra và gửi báo cáo cho FAM trong vòng sáu tuần tới”.

Ông Tun Md Raus nói thêm: "Bốn thành viên vừa được công bố, do chính tôi lựa chọn. Họ đều là những nhân vật cấp cao, có uy tín nên người dân Malaysia hoàn toàn có thể tin tưởng. Đồng thời, những người này của Ủy ban điều tra độc lập sẽ không nhận bất kỳ hình thức thù lao nào khi thực hiện nhiệm vụ của mình".

Ủy ban độc lập chính thức điều tra bê bối nhập tịch lậu, ‘làm không công’: FAM đừng ngoài cuộc- Ảnh 2.

Ngoài việc điều tra những trường hợp nhập tịch cầu thủ, Ủy ban điều tra độc lập sẽ rà soát nội bộ FAM

ẢNH: NGỌC LINH

Không chỉ dừng lại ở việc điều tra việc nhập tịch cầu thủ của Malaysia, Phó chủ tịch FAM, Datuk S. Sivasundaram nhấn mạnh rằng việc thành lập Ủy ban điều tra độc lập là bước đi quan trọng, giúp FAM khôi phục uy tín, đảm bảo rằng các hoạt động của tổ chức này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong tương lai.

Ông Datuk S. Sivasundaram chia sẻ: “Ủy ban điều tra độc lập sẽ rà soát toàn diện hệ thống nội bộ, nhằm tránh tái diễn những sai sót như vụ việc vừa qua. Chúng tôi cam kết sẽ cải thiện bộ máy điều hành để phù hợp với chuẩn mực quốc tế.”

