Vỡ òa: FAM không được FIFA giảm án bê bối nhập tịch lậu, Việt Nam sẽ được xử thắng Malaysia

FAM và các cầu thủ vẫn phải chịu án phạt nặng

Trước đó vào ngày 26.9, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã xác định FAM gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu kèm tài liệu giả mạo để đăng ký 7 cầu thủ. Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 400.000 USD), còn 7 cầu thủ nói trên mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 2.500 USD) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.



Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố văn bản được gửi đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), chỉ thẳng ra sai phạm mà FAM đã mắc trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ. Theo điều tra của FIFA, tổ tiên của các cầu thủ này như sau: Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Garces (Argentina), Rodrigo Holgado (Argentina), Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Iraurgui (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan). Tuy nhiên, trong tài liệu mà FAM gửi đến FIFA, nơi sinh tổ tiên của các cầu thủ này đều là Malaysia. FIFA cho rằng, FAM đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh 7 cầu thủ vi phạm có tổ tiên sinh ra tại Malaysia.



Sau khi FAM kháng cáo lần 1, FIFA đã công bố kết luận điều tra (như nội dung nêu trên). FAM kháng cáo lần 2 và FIFA không thay đổi án phạt.

Trong bản thông báo vào 21 giờ ngày 3.11, FIFA cho biết: "Sau khi phân tích các đơn kháng cáo và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban Phúc thẩm đã quyết định bác bỏ đơn kháng cáo và xác nhận toàn bộ các biện pháp trừng phạt FAM và các cầu thủ đã được thông báo về các điều khoản của quyết định hôm nay. Họ có 10 ngày để yêu cầu một quyết định có căn cứ, và sau thông báo này, các bên sẽ có 21 ngày để có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao - CAS".

Đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua

Ngày 30.10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức lên tiếng, sẵn sàng xử Malaysia thua nếu FIFA xác định họ dùng cầu thủ có hồ sơ giả mạo ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tổng thư ký AFC Windsor John tuyên bố: “Khi FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng, AFC sẽ hành động ngay theo phán quyết đó. Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ xem xét hồ sơ và ra án phạt phù hợp”. Điều này đồng nghĩa, vì FIFA giữ nguyên án phạt với FAM, AFC có thể xử thua Malaysia trong các trận vi phạm, bao gồm cả trận gặp Việt Nam và trận gặp Nepal. Đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ bị mất điểm, còn Việt Nam hưởng lợi lớn trong bảng đấu vòng loại Asian Cup 2027.

