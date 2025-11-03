Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Vỡ òa: FAM không được FIFA giảm án bê bối nhập tịch lậu, Việt Nam sẽ được xử thắng Malaysia

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
03/11/2025 21:11 GMT+7

21 giờ ngày 3.11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã đưa ra phán quyết cuối cùng vụ nhập tịch lậu của bóng đá Malaysia. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không được giảm án.

FAM và các cầu thủ vẫn phải chịu án phạt nặng

Trước đó vào ngày 26.9, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã xác định FAM gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu kèm tài liệu giả mạo để đăng ký 7 cầu thủ. Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 400.000 USD), còn 7 cầu thủ nói trên mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 2.500 USD) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Vỡ òa: FAM không được FIFA giảm án bê bối nhập tịch lậu, Việt Nam sẽ được xử thắng Malaysia- Ảnh 1.

Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố văn bản được gửi đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), chỉ thẳng ra sai phạm mà FAM đã mắc trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ. Theo điều tra của FIFA, tổ tiên của các cầu thủ này như sau: Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Garces (Argentina), Rodrigo Holgado (Argentina), Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Iraurgui (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan). Tuy nhiên, trong tài liệu mà FAM gửi đến FIFA, nơi sinh tổ tiên của các cầu thủ này đều là Malaysia. FIFA cho rằng, FAM đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh 7 cầu thủ vi phạm có tổ tiên sinh ra tại Malaysia.

Sau khi FAM kháng cáo lần 1, FIFA đã công bố kết luận điều tra (như nội dung nêu trên). FAM kháng cáo lần 2 và FIFA không thay đổi án phạt.

Trong bản thông báo vào 21 giờ ngày 3.11, FIFA cho biết: "Sau khi phân tích các đơn kháng cáo và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban Phúc thẩm đã quyết định bác bỏ đơn kháng cáo và xác nhận toàn bộ các biện pháp trừng phạt FAM và các cầu thủ đã được thông báo về các điều khoản của quyết định hôm nay. Họ có 10 ngày để yêu cầu một quyết định có căn cứ, và sau thông báo này, các bên sẽ có 21 ngày để có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao - CAS".

Đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua

Ngày 30.10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức lên tiếng, sẵn sàng xử Malaysia thua nếu FIFA xác định họ dùng cầu thủ có hồ sơ giả mạo ở vòng loại Asian Cup 2027. 

Tổng thư ký AFC Windsor John tuyên bố: “Khi FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng, AFC sẽ hành động ngay theo phán quyết đó. Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ xem xét hồ sơ và ra án phạt phù hợp”.  Điều này đồng nghĩa, vì FIFA giữ nguyên án phạt với FAM, AFC có thể xử thua Malaysia trong các trận vi phạm, bao gồm cả trận gặp Việt Nam và trận gặp Nepal. Đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ bị mất điểm, còn Việt Nam hưởng lợi lớn trong bảng đấu vòng loại Asian Cup 2027.

Tin liên quan

Bộ trưởng Malaysia lo thắt ruột trước giờ G: Lối thoát nào sau khủng hoảng bê bối nhập tịch?

Bộ trưởng Malaysia lo thắt ruột trước giờ G: Lối thoát nào sau khủng hoảng bê bối nhập tịch?

Trước giờ FIFA công bố kết quả kháng cáo về 7 cầu thủ nhập tịch, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh khẳng định sẽ hành động sau phán quyết - nhưng đồng thời nhấn mạnh, tương lai bóng đá Malaysia không chỉ phụ thuộc vào những cầu thủ nhập tịch.

Vụ Malaysia nhập tịch lậu: FAM nên chấp nhận ‘số phận’, FIFA sẽ không dung túng

Ngoại hạng Anh: Khi hàng công M.U đã vào guồng

Khám phá thêm chủ đề

FAM Brazil Liên đoàn Bóng đá Malaysia Argentina Malaysia FIFA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận