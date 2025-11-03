Báo chí Malaysia choáng váng trước phán quyết cuối cùng của FIFA: Giả mạo không có chỗ trong bóng đá

FAM đối mặt khủng hoảng niềm tin trầm trọng

Sau nhiều tuần chờ đợi, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ việc làm giả giấy tờ trong quá trình đăng ký thi đấu quốc tế. Quyết định này đồng nghĩa với việc tất cả các án phạt ban đầu được giữ nguyên.

Tính đến 21 giờ 30 phút tối 3.11, chưa có nhiều tờ báo, trang tin ở Malaysia đăng tải tin tức FIFA thông báo phán quyết kháng cáo. FIFA công bố thông tin này lúc 21 giờ cùng ngày.

Theo New Straits Times, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã phân tích hồ sơ, đánh giá các lập luận và tổ chức phiên điều trần trước khi đi đến quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

FIFA giữ nguyên án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ

FIFA công bố phán quyết kháng cáo dành cho FAM và 7 cầu thủ vào tối 3.11 (giờ Việt Nam) ẢNH: FIFA

Tờ này mô tả phán quyết là "một cú sốc lớn đối với bóng đá Malaysia", bởi nó khiến FAM đối mặt khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, đồng thời khẳng định "giả mạo giấy tờ không có chỗ trong bóng đá thế giới". Tờ này viết: "Với việc FIFA ra phán quyết dứt khoát, thông điệp đã trở nên rõ ràng: giả mạo giấy tờ không có chỗ trong bóng đá thế giới, và FAM sẽ phải bắt đầu hành trình khôi phục hình ảnh của mình từ đống đổ nát".

New Straits Times dẫn thông tin từ FIFA cho biết FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Báo Berita Harian cũng đăng tải bài viết nhấn mạnh rằng Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nói trên sau khi xem xét kỹ các lập luận và kết quả phiên điều trần.

Theo FIFA, FAM và các cầu thủ đã được thông báo chính thức về phán quyết và có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết, trước khi có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) nếu tiếp tục phản đối.

Giới chuyên môn tại Malaysia cho rằng vụ việc này không chỉ khiến FAM chịu tổn thất tài chính lớn, mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế. Với quyết định giữ nguyên án phạt, FAM sẽ phải bắt đầu lại từ đầu để khôi phục hình ảnh và củng cố lòng tin của người hâm mộ.