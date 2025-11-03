Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bóng đá Malaysia kiện lên CAS vì không được FIFA ‘tha thứ’: Bao giờ có kết quả?

Hồng Nam
Hồng Nam
03/11/2025 22:02 GMT+7

Sau khi bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bác đơn kháng cáo, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ kháng cáo lên Tòa án Thể thao thế giới (CAS) với hy vọng lật ngược thế cờ.

Hy vọng cuối cùng của bóng đá Malaysia

Tối 3.11, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định FIFA đã bác đơn kháng cáo, liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" ở các trận gặp Nepal và Việt Nam vòng loại Asian Cup 2027.

"Ủy ban Phúc thẩm FIFA vừa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, giữ nguyên các án phạt nặng do Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó", FAM tuyên bố. 

Như vậy, FIFA giữ nguyên mức án đã công bố với Malaysia, với hành vi giả mạo giấy tờ, sử dụng trái phép 7 cầu thủ nhập tịch trong 2 trận đầu tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra hồi tháng 3 (gặp Nepal) và tháng 6 (gặp Việt Nam). 

Bóng đá Malaysia kiện lên CAS vì không được FIFA ‘tha thứ’: Bao giờ có kết quả?- Ảnh 1.

FIFA bác đơn kháng cáo của FAM

ẢNH: NGỌC LINH

Cụ thể, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỉ đồng); 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). 

FIFA giữ nguyên án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ

Ngoài ra, các cầu thủ nói trên còn phải chịu án cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng.

Điều đó có nghĩa, Malaysia đối mặt với nguy cơ cực cao bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở các trận gặp Nepal (dùng 1 cầu thủ sai quy định) và Việt Nam (dùng 7 cầu thủ sai quy định).

Lúc này, hy vọng cuối cùng của FAM đặt vào Tòa án Thể thao thế giới (CAS). FAM có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản về quyết định bác đơn kháng cáo, sau đó sẽ hoàn thiện hồ sơ. 

Sau đó, FAM có 21 ngày để gửi kháng cáo lên CAS. Cơ quan cao nhất của bóng đá Malaysia cần thời gian để tập hợp đầy đủ giấy tờ (quyết định của FIFA, bằng chứng bảo vệ sự trong sạch...) với hy vọng lật ngược thế cờ. 

Dù rằng, với những bằng chứng FIFA đã đưa ra, khả năng có thể đảo ngược quyết định của FAM là rất mong manh.

Hạn cuối là tháng 3.2026 

Dự kiến, nếu FAM hoàn tất thủ tục kiện, CAS sẽ nghiên cứu hồ sơ, phân tích bằng chứng, luận cứ hai bên để cân nhắc quyết định. Quy trình có thể kéo dài từ 5-7 tháng. 

Tuy nhiên, AFC yêu cầu quyết định phải được đưa ra trước ngày 31.3.2026, khi vòng loại Asian Cup 2027 hạ màn.

Bởi lẽ, đó là thời điểm AFC phải chốt xong 32 đội dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Mà quyết định của CAS sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu, nơi Malaysia, Việt Nam, Lào và Nepal đang góp mặt.

Sau 4 lượt đấu, Malaysia dẫn đầu với 12 điểm, còn Việt Nam xếp nhì với 9 điểm. Nếu bị xử thua, Malaysia rơi xuống nhì bảng với 6 điểm, còn Việt Nam lên đầu với 12 điểm. 

