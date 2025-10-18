Ông chủ 'đế chế' Mango tử nạn, con trai từ nhân chứng thành nghi phạm

Cái chết của tỉ phú Isak Andic - nhà sáng lập và chủ sở hữu của đế chế thời trang Mango - vẫn đang được điều tra

ẢNH: AFP/MANGO

Dù đã hơn 10 tháng trôi qua, sự ra đi của tỉ phú Isak Andic (71 tuổi) vẫn được truyền thông, công chúng quan tâm khi nguyên nhân khiến ông qua đời tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 14.12.2024, nhà sáng lập hãng thời trang Mango leo núi ở dãy Montserrat, gần Barcelona (Tây Ban Nha) cùng con trai cả Jonathan Andic (44 tuổi) thì rơi ở độ cao khoảng 100 mét xuống đất và tử vong.

Theo nguồn tin được The Times trích dẫn, cha con họ đang men dọc theo một tuyến đường đi bộ phổ biến thì thảm kịch xảy ra. Jonathan lúc đó đang đi phía trước đã nghe tiếng đá rơi phía sau rồi quay lại và thấy cha mình ngã xuống vách đá ở một đoạn đường mòn không có hàng rào che chắn.

Con trai ông chủ Mango bị điều tra

Jonathan Andic đến nhà tang lễ sau cái chết của cha vào tháng 12.2024 ẢNH: ANADOLU/GETTY IMAGES

Kênh El Periódico (Tây Ban Nha) đưa tin cảnh sát ban đầu kết luận ông Isak Andic chết do tai nạn. Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong lời khai của Jonathan Andic dẫn đến việc tòa án xem xét lại.

Theo tờ El País (Tây Ban Nha) hôm 16.10 (giờ địa phương), cuộc điều tra hiện đã chuyển từ một vụ tai nạn trên núi sang khả năng giết người. Còn tờ El Periódico trích dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, tiết lộ rằng tình trạng của Jonathan cũng đã được thay đổi từ nhân chứng thành nghi phạm. Cảnh sát sẽ xem xét kỹ hơn các bằng chứng, bao gồm cả nội dung trên điện thoại di động của Jonathan.

Sự ra đi của Isak Andic để lại khoảng trống lớn trong đế chế Mango ẢNH: AFP

Tuy nhiên, văn phòng báo chí của tòa án Barcelona cho biết vào ngày 17.10 rằng vụ án vẫn đang được giải quyết và không nhằm vào bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Tờ La Vanguardia cho biết thêm rằng trong suốt 10 tháng điều tra, các nhà điều tra vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào liên hệ Jonathan Andic với cái chết của cha mình.

Phản hồi People, phía cơ quan điều tra có thẩm quyền cho biết cuộc điều tra đang được xem xét lại theo thủ tục tư pháp và tuân theo quy trình bảo mật.

Theo Reuters hôm 17.10, trong một tuyên bố mới đây, đại diện gia đình Andic khẳng định Jonathan vô tội. Vị này nêu rõ: "Gia đình Andic chưa bình luận và sẽ không bình luận, về cái chết của ông Isak Andic. Chúng tôi muốn thể hiện sự tôn trọng đối với các thủ tục đang diễn ra và sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với chính quyền. Gia đình tin tưởng rằng quá trình này sẽ sớm kết thúc và Jonathan Andic sẽ được chứng minh là vô tội".

Mango với sự dẫn dắt của Isak Andic trở thành một "đế chế" thời trang nhanh có sức ảnh hưởng toàn cầu ẢNH: REUTERS

Ông Isak Andic sinh năm 1953, mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha. Năm 1984, hai anh em Isak - Nahman Andic đã thành lập nhà bán lẻ thời trang Mango với cửa hàng đầu tiên tại Barcelona (Tây Ban Nha). Việc kinh doanh nhanh chóng phát đạt, đưa Mango trở thành "đế chế" thời trang nhanh nổi tiếng toàn cầu, hiện diện ở hơn 120 thị trường trên thế giới. Theo một thông cáo báo chí gần đây được People trích dẫn, Mango hiện có hơn 2.900 cửa hàng trên toàn thế giới, duy trì mức tăng trưởng kỷ lục. Trong nửa đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh số tăng 12% và mở thêm 78 cửa hàng mới.

Là cổ đông lớn nhất của Mango, Isak Andic sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,5 tỉ USD vào thời điểm ông qua đời (theo thống kê của Forbes). Con số kếch xù kể trên đưa doanh nhân kỳ cựu trở thành một trong những người giàu nhất Tây Ban Nha lẫn Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Isak Andic từng trải qua một cuộc hôn nhân, có 3 người con. Trong đó, con trai cả Jonathan Andic được thế giới bên ngoài biết đến là người kế nhiệm ông. Trên trang web của Mango Fashion Group, Jonathan được liệt kê là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.