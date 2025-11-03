Chuyên gia Malaysia: FAM hãy ngừng ngoan cố, đừng kiện lên CAS để giữ thể diện

Tối 3.11, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức nhận kết quả kháng cáo từ FIFA. Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia nước này, hình phạt cuối cùng mà FIFA đưa ra cho bóng đá Malaysia không có gì thay đổi. Theo đó, FAM vẫn bị phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 11,5 tỉ đồng). Trong khi đó, 7 cầu thủ gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui, Hector Hevel mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Ký giả Julie Jalaluddin của trang Scoop bình luận: “Phán quyết này tái khẳng định sự nghiêm túc của FIFA đối với phán quyết trước đó được đưa ra vào tháng 9.2025. Đây là một vụ án đã phủ bóng đen bóng đá Malaysia. Thậm chí, nó còn là đòn đánh nặng nề với chính sách nhập tịch của FAM. Thông qua án phạt, FIFA dường như đang muốn răn đe, ngăn chặn những trường hợp nhập tịch khác trong tương lai”.

FIFA giữ nguyên án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ

FIFA vẫn giữ nguyên án phạt cho bóng đá Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, nhà báo kỳ cựu Firdaus Hashim thể hiện sự buồn bã: “Hy vọng của FAM về việc lật ngược quyết định đình chỉ do Ủy ban kỷ luật của FIFA đưa ra đã tan thành mây khói. Bóng đá Malaysia đã thất bại toàn tập trong chuyện này và tất cả 7 cầu thủ phải chịu trách nhiệm nặng nề vì hành vi của mình”.

Sau khi có kết quả kháng cáo từ FIFA, quyền Chủ tịch Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho biết FAM sẽ tiếp tục gửi đơn đến Tòa án Trọng tài thể thao thế giới (CAS) để đòi quyền lợi cho các cầu thủ. Dù vậy, chuyên gia thể thao của kênh Astro - Keesh cho rằng những việc làm này vô nghĩa và thậm chí có thể khiến uy tín bóng đá Malaysia tổn thất nặng nề hơn.

Ông Keesh bình luận: “FAM sử dụng cụm từ “sốc” để mô tả tâm trạng của các thành viên khi nhận kết quả kháng cáo từ FIFA. Họ tỏ vẻ bất ngờ khi những gì mình gửi đi bị bác bỏ. Tuy nhiên, với CĐV Malaysia, sự mô tả ấy thật sự bi hài”.

Bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục tìm đến CAS để xem xét ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Keesh tiếp tục chỉ trích: “Hiện FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo và FAM vẫn cứng đầu, tiếp tục kế hoạch đưa vụ việc lên CAS. Động thái này cho thấy họ quá ngoan cố. Các hồ sơ bị rò rỉ được đăng tải trực tuyến, bao gồm cả giấy chứng nhận ông bà của các cầu thủ Facundo Garcés và Hector Hevel cho thấy sự giám sát của công chúng với việc này là rất chặt chẽ. Tuy nhiên, FAM vẫn kiên quyết, khẳng định mình vô tội ngay cả khi bằng chứng về việc làm giả tiếp tục xuất hiện. Nếu muốn giữ thể diện cho bóng đá Malaysia hãy dừng lại mọi thứ, chấm dứt việc đưa vụ án lên CAS. Việc thích hợp nhất lúc này là củng cố hệ thống, xây dựng lại bóng đá Malaysia”.