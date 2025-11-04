'CAS là kẽ hở để FAM câu giờ nhưng FIFA sẽ thắng kiện với thế trận áp đảo’

FAM sẽ lại bại trận

Tối 3.11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố vẫn giữ nguyên án phạt đã đưa ra cho FAM ngày 26.9.

Sau khi FIFA công bố kết quả kháng cáo, FAM cho biết sẽ gửi đơn đến Tòa án Thể thao thế giới (CAS). FAM có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản về quyết định bác đơn kháng cáo, hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, FAM có thêm 21 ngày để gửi kháng cáo lên CAS. Dự kiến, nếu FAM hoàn tất thủ tục kiện, CAS sẽ nghiên cứu hồ sơ, phân tích bằng chứng, luận cứ hai bên để cân nhắc quyết định. Quy trình có thể kéo dài từ 5-7 tháng.

Trang Grok đánh giá: “Đây là nỗ lực câu giờ để đội tuyển Malaysia có thể tham dự vòng loại Asian Cup 2027 mà không bị trừng phạt ngay lập tức. Quá trình của CAS kéo dài, tạo ra kẽ hở đó. Tuy nhiên, FIFA luôn áp đảo trong việc thắng kiện đối với những vụ việc có đầy đủ hồ sơ, bằng chứng như thế này. Chưa kể, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) còn đưa ra yêu cầu quyết định phải được đưa ra trước ngày 31.3.2026, tức trước khi vòng loại Asian Cup 2027 hạ màn. Chính vì thế, mọi nỗ lực của FAM sẽ là vô ích”.

Những việc làm tiếp theo của FAM được đánh giá sẽ không thể thay đổi được kết quả FIFA đưa ra ẢNH: NGỌC LINH

Trang Grok chỉ ra những nguy cơ mà bóng đá Malaysia sắp phải đối mặt: “Nếu CAS bác đơn kháng cáo, Malaysia có khả năng mất điểm vòng loại Asian Cup 2027 do thể thức giải đấu đã được định sẵn. Thứ hạng FIFA của họ chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Thậm chí, FAM sẽ mất thêm một khoản tiền khổng lồ để chi trả cho những thứ xung quanh việc nộp đơn ở CAS. Chưa kể, uy tín, danh dự lẫn niềm tin của CĐV ngày càng suy giảm trầm trọng”.

Trang Grok cũng đặc biệt quan tâm đến sự nghiêm khắc của FIFA trong việc ra án phạt với bóng đá Malaysia trong việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ.

“FIFA hiếm khi áp dụng lệnh cấm thi đấu một năm đối với hành vi làm giả giấy tờ; họ thường tập trung vào việc truất quyền thi đấu, phạt tiền và trừ điểm cầu thủ để duy trì tính toàn vẹn của giải đấu. Lần này, họ cho thấy sự dứt khoát bằng việc đưa ra án phạt cực nặng và không hề lung lay trước những bằng chứng kháng cáo của FIFA. Không chỉ FAM, FIFA cho chúng ta thấy họ sẽ sẵn sàng trừng phạt nặng đối với những trường hợp gian dối trong bóng đá, đặc biệt là khi nó liên quan đến quốc tịch, hình ảnh đất nước”, trang Grok bình luận.

Theo FIFA, bóng đá Malaysia đã vi phạm Điều 22 của luật Kỷ luật (FDC). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 11,5 tỉ đồng), còn 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

