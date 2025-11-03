Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Nếu AFC xử thua Malaysia: Việt Nam chỉ cần hòa Lào sẽ tiến thẳng vào VCK Asian Cup 2027

Hồng Nam
Hồng Nam
03/11/2025 22:34 GMT+7

Nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal, con đường đến vòng chung kết Asian Cup 2027 của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thảnh thơi hơn rất nhiều.

FIFA chốt án Malaysia

Theo thông báo mới nhất vào tối 3.11, FIFA khẳng định FAM đã có hành vi giả mạo giấy tờ trong khâu nhập tịch Malaysia cho 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. FIFA cũng giữ nguyên án phạt như đã thông báo vào ngày 26.9. Đó là FAM phải nộp phạt 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng); 7 cầu thủ mỗi người nộp phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Nếu AFC xử thua Malaysia: Việt Nam chỉ cần hòa Lào sẽ tiến thẳng vào VCK Asian Cup 2027- Ảnh 1.

Hector Hevel và 6 cầu thủ khác trong vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia đối mặt tương lai u tối

ẢNH: NGỌC LINH

Nếu AFC xử thua Malaysia: Việt Nam chỉ cần hòa Lào sẽ tiến thẳng vào VCK Asian Cup 2027- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chiếm ngôi đầu bảng F ở vòng loại Asian Cup 2027 nếu Malaysia bị AFC xử thua

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam sẽ đến VCK Asian Cup 2027 với kịch bản nào?

FIFA giữ nguyên án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ vì gian lận hồ sơ

Bước tiếp theo của sự việc này là AFC sẽ ra án phạt đối với đội tuyển Malaysia vì đã sử dụng cầu thủ trái quy định trong 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Ở các trận đấu đó, đội tuyển Malaysia đều giành chiến thắng. Nhiều khả năng kết quả này sẽ bị hủy bỏ và đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở các trận đấu này.

Khi đó, vị trí trên bảng xếp hạng sẽ có biến động. Đội tuyển Malaysia đang có 12 điểm, đứng đầu bảng sẽ rơi xuống vị trí thứ 2 khi chỉ còn 6 điểm. Đội tuyển Việt Nam sẽ chiếm ngôi đầu với 12 điểm (đang có 9 điểm, cộng thêm 3 sau khi AFC xử thua Malaysia).

Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần có thêm 1 điểm nữa trong trận gặp Lào vào ngày 18.11 là chắc chắn giành vé dự VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm đến các trận đấu còn lại. Bởi lẽ, ngay cả khi đội tuyển Malaysia giành 2 chiến thắng nữa, họ cũng chỉ có 12 điểm. Và 1 điểm trước Lào rõ ràng là điều quá đơn giản với thầy trò HLV Kim Sang-sik. 


