Cựu danh thủ, chuyên gia bóng đá kêu gọi FAM nhận trách nhiệm: ‘Đã thua FIFA 0-2 rồi’

Huyền thoại bóng đá Safee Sali chia sẻ với tờ The Star (Malaysia) rằng đây là thời điểm để bóng đá Malaysia thể hiện bản lĩnh và chấp nhận trách nhiệm.

Anh cho biết, đây là giai đoạn khó khăn không chỉ với người hâm mộ mà cả giới làm bóng đá Malaysia, đồng thời nhấn mạnh rằng FIFA đã có phán quyết rõ ràng và FAM cần chấp nhận thực tế, tập trung cải thiện để hướng tới các trận đấu tiếp theo.

Cựu danh thủ 39 tuổi cho rằng việc đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ khó mang lại kết quả tích cực, vì FIFA đã hai lần bác kháng cáo với cùng một lập luận. Theo anh, bóng đá Malaysia cần nhìn thẳng vào sai lầm, rút kinh nghiệm và không nên gục ngã chỉ vì một án phạt.

Cựu danh thủ, chuyên gia bóng đá kêu gọi FAM nhận trách nhiệm

Safee cũng cảnh báo rằng tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng đang khiến bóng đá Malaysia dễ phạm sai lầm trong công tác quản lý và chính sách nhập tịch cầu thủ. Anh nhận định những người trong FAM phải chịu trách nhiệm và cho rằng trong tương lai, bóng đá Malaysia chỉ có thể phát triển bền vững nếu được xây dựng bằng tình yêu và đam mê thật sự chứ không phải bằng những quyết định vội vàng.

Chuyên gia bóng đá khuyên FAM nhận trách nhiệm

Trong khi đó, chia sẻ với tờ New Straits Times, chuyên gia bóng đá Datuk Pekan Ramli cho rằng FAM nên chấp nhận phán quyết của FIFA thay vì kháng cáo lên CAS. Ông đánh giá việc FAM tiếp tục theo đuổi vụ việc là thiếu thực tế, bởi FIFA đã có bằng chứng rõ ràng và kết luận dứt khoát.

Ông cho rằng FAM cần nhìn nhận rằng mình đã “thua FIFA 0-2” trong vụ việc này, đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi liên đoàn vẫn chưa chịu thừa nhận vi phạm của mình. Theo ông, việc tiếp tục kháng cáo chẳng khác nào kéo dài một câu chuyện đã rõ ràng, khiến bóng đá Malaysia thêm tổn thương về uy tín.

FIFA công bố phán quyết kháng cáo dành cho FAM và 7 cầu thủ vào tối 3.11 (giờ Việt Nam) ẢNH: FIFA

Ông Pekan cũng cho rằng công chúng Malaysia sẽ không ủng hộ việc kháng cáo, vì đây là hành động tốn kém thời gian và tiền bạc trong khi khả năng thắng kiện gần như bằng không. Ông nhận định FAM cần chấm dứt việc đổ lỗi, thay vào đó phải tập trung vào việc khắc phục hậu quả và tái thiết hệ thống bóng đá quốc gia.

Dù hiểu rằng FAM có thể muốn thể hiện sự ủng hộ với bảy cầu thủ bị cấm thi đấu, ông Pekan vẫn nhấn mạnh rằng trách nhiệm và tính minh bạch phải được đặt lên hàng đầu. Ông cho rằng mục đích tốt đẹp không thể biện minh cho hành động sai trái, đồng thời cảnh báo văn hóa chối bỏ trách nhiệm đang làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ đối với bóng đá nước nhà.