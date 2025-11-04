Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Báo quốc tế lên tiếng vụ FIFA bác kháng cáo của Malaysia: 'Khủng hoảng nghiêm trọng'

Thu Bồn
Thu Bồn
04/11/2025 12:25 GMT+7

Vụ việc FIFA bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' thu hút sự quan tâm của báo chí khu vực Đông Nam Á và cả các kênh truyền thông quốc tế.

"Bóng đá Malaysia rơi vào hỗn loạn"

Tối 3.11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức thông báo bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), liên quan đến vụ bê bối "làm giả và chỉnh sửa giấy tờ", đồng thời giữ nguyên toàn bộ án phạt đã được đưa ra hồi tháng 9. Trước đó, FIFA đã ra phán quyết khẳng định FAM vi phạm Điều 22 trong Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA, "sử dụng tài liệu giả mạo và/hoặc bị chỉnh sửa trong các thủ tục của FIFA".

Tác giả Gabriel Tan của ESPN nhận định, bóng đá Malaysia rơi vào hỗn loạn từ cuối tháng 9, khi FIFA lần đầu tiên đưa ra án phạt về vụ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định. "Vụ việc đã khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng tới đội tuyển quốc gia mà còn làm chao đảo cả hệ thống bóng đá trong nước, thu hút sự quan tâm của cả khu vực Đông Nam Á", trang ESPN phân tích.

Vụ FIFA bác kháng cáo của Malaysia lên báo quốc tế: 'Khủng hoảng nghiêm trọng' - Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua các trận đấu tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ

ẢNH: NGỌC LINH

Theo đó, FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng). Bảy cầu thủ được xác định đã nhập tịch "lậu" là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng)/người, đồng thời bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

FAM vẫn cố chấp kháng cáo lên CAS

FAM có 10 ngày để yêu cầu một phán quyết đầy đủ bằng văn bản. Sau khi nhận được phán quyết, bóng đá Malaysia có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Được biết, FAM cũng sẽ quyết tâm kháng cáo lên CAS. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, khả năng lật ngược tình thế của bóng đá Malaysia là gần như không có.

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Malaysia, FAM sẽ quyết tâm bảo vệ danh tiếng thông qua một cuộc chiến pháp lý với FIFA. Trang New Straits Times cho biết, quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi khẳng định cơ quan này sẽ chuẩn bị tất cả các tài liệu, bằng chứng và lập luận cần thiết trước khi đưa vụ việc ra CAS. "FAM sẽ chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và thông tin liên quan để trình lên CAS nhằm nỗ lực lật ngược hình phạt do FIFA áp dụng. Các luật sư được chỉ định sẽ xem xét mọi thứ cần thiết, và FAM sẽ không im lặng về vụ án này. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương tiện có thể để tìm kiếm công lý", New Straits Times dẫn lời ông Datuk Yusoff Mahadi.

Quyền Chủ tịch FAM nói thêm: "Chúng tôi biết quá trình này có thể mất thời gian và tốn kém, nhưng vì niềm tự hào của bóng đá Malaysia, FAM đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thách thức phía trước. Đồng thời, chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc ngay cả khi đơn kháng cáo trước đó không có kết quả như mong đợi".

