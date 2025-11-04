Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Vì sao Malaysia vẫn được đấu vòng loại Asian Cup dù FIFA xử nặng, trận tiếp theo ngày nào?

Linh Nhi
Linh Nhi
04/11/2025 07:26 GMT+7

Dù đang đối mặt nguy cơ bị xử thua vì sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu, đội tuyển Malaysia vẫn được phép tiếp tục tham dự các trận đấu còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đội tuyển Malaysia đá trên sân Bukik Jalil với tư cách đội khách của Nepal

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), AFC hiện chưa đưa ra án phạt chính thức liên quan đến vụ việc, do quá trình điều tra và xem xét hồ sơ pháp lý vẫn đang được tiến hành. Vì vậy, Malaysia vẫn giữ nguyên quyền thi đấu cho đến khi có quyết định cuối cùng từ AFC.

Đáng chú ý, trận đấu tiếp theo của Malaysia diễn ra vào ngày 18.11 gặp chủ nhà Nepal lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia sẽ có tư cách đội khách trước Nepal, nhưng trận đấu sẽ được tổ chức trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur). Lý do là phía Nepal đã chủ động đề nghị thi đấu trên sân của Malaysia vì bất ổn tình hình chính trị trong nước.

Vì sao Malaysia vẫn được đấu vòng loại Asian Cup dù FIFA xử nặng, trận tiếp theo ngày nào?- Ảnh 1.

Bóng đá Malaysia vướng bê bối trầm trọng

Ảnh: NGỌC LINH

Tuy nhiên, vấn đề khiến giới chuyên môn lo ngại là nguy cơ Malaysia bị xử thua 0-3 ở các trận đã đấu với Nepal và Việt Nam, nếu AFC xác định đội bóng này vi phạm quy định khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Theo Điều lệ và Quy định kỷ luật của AFC, các trường hợp tương tự sẽ bị xử lý nghiêm, nhưng việc xác định lỗi và mức phạt cần dựa trên đầy đủ chứng cứ pháp lý.

FIFA giữ nguyên án phạt, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam ở vòng loại Asian Cup?

Nguồn tin từ AFC cho biết, quyết định cuối cùng về việc có xử thua Malaysia hay không sẽ được đưa ra trước ngày 31.3.2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối. Điều này nhằm đảm bảo quá trình xác định các đội tuyển giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027 được tiến hành minh bạch và chính xác.

Trong thời gian chờ đợi, đội tuyển Malaysia vẫn sẽ ra sân bình thường, đồng thời FAM có trách nhiệm hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý, cung cấp các tài liệu cần thiết cho AFC để làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

FIFA không bôi nhọ, không vu khống FAM: Malaysia hãy trưng hồ sơ gốc của 7 cầu thủ nhập tịch lậu

FIFA không bôi nhọ, không vu khống FAM: Malaysia hãy trưng hồ sơ gốc của 7 cầu thủ nhập tịch lậu

Vụ bê bối nhập tịch cầu thủ khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) rơi vào khủng hoảng uy tín sâu sắc. Sau khi FIFA tuyên bố chính thức, bác đơn kiện của FAM, cộng đồng bóng đá tại Malaysia đã phản biện mạnh mẽ ý kiến của FAM.

Không có 'phép màu' cho bóng đá Malaysia

Nhà báo danh tiếng Malaysia: Quan chức FAM phải từ chức, hãy vạch trần người lừa dối

Khám phá thêm chủ đề

Liên đoàn Bóng đá Malaysia AFC Bukit Jalil Việt Nam FAM Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận