Vì sao Malaysia vẫn được đấu vòng loại Asian Cup dù FIFA xử nặng, trận tiếp theo ngày nào?

Đội tuyển Malaysia đá trên sân Bukik Jalil với tư cách đội khách của Nepal

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), AFC hiện chưa đưa ra án phạt chính thức liên quan đến vụ việc, do quá trình điều tra và xem xét hồ sơ pháp lý vẫn đang được tiến hành. Vì vậy, Malaysia vẫn giữ nguyên quyền thi đấu cho đến khi có quyết định cuối cùng từ AFC.

Đáng chú ý, trận đấu tiếp theo của Malaysia diễn ra vào ngày 18.11 gặp chủ nhà Nepal lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia sẽ có tư cách đội khách trước Nepal, nhưng trận đấu sẽ được tổ chức trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur). Lý do là phía Nepal đã chủ động đề nghị thi đấu trên sân của Malaysia vì bất ổn tình hình chính trị trong nước.

Bóng đá Malaysia vướng bê bối trầm trọng Ảnh: NGỌC LINH

Tuy nhiên, vấn đề khiến giới chuyên môn lo ngại là nguy cơ Malaysia bị xử thua 0-3 ở các trận đã đấu với Nepal và Việt Nam, nếu AFC xác định đội bóng này vi phạm quy định khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Theo Điều lệ và Quy định kỷ luật của AFC, các trường hợp tương tự sẽ bị xử lý nghiêm, nhưng việc xác định lỗi và mức phạt cần dựa trên đầy đủ chứng cứ pháp lý.

FIFA giữ nguyên án phạt, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam ở vòng loại Asian Cup?

Nguồn tin từ AFC cho biết, quyết định cuối cùng về việc có xử thua Malaysia hay không sẽ được đưa ra trước ngày 31.3.2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối. Điều này nhằm đảm bảo quá trình xác định các đội tuyển giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027 được tiến hành minh bạch và chính xác.

Trong thời gian chờ đợi, đội tuyển Malaysia vẫn sẽ ra sân bình thường, đồng thời FAM có trách nhiệm hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý, cung cấp các tài liệu cần thiết cho AFC để làm rõ vụ việc.