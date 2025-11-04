FIFA không bôi nhọ, không vu khống FAM: Malaysia hãy trưng hồ sơ gốc của 7 cầu thủ nhập tịch lậu

FIFA làm đúng bổn phận, trách nhiệm để bảo vệ sự trong sạch của bóng đá

Báo chí và người hâm mộ đều nhấn mạnh, FIFA không bôi nhọ FAM. Chính FAM phải chịu trách nhiệm cho những sai phạm khiến niềm tin của người hâm mộ bị tổn thương nghiêm trọng.



Theo báo cáo điều tra FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đã bị đình chỉ thi đấu 12 tháng vì vi phạm quy định về sử dụng tài liệu giả trong quá trình xin tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

FIFA nêu rõ trong văn bản kết luận: Việc trình nộp tài liệu giả mạo nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu quốc tế là hành vi gian lận, không thể được dung thứ dưới bất kỳ hình thức nào".

FAM hãy tự cứu mình bằng cách nói hết sự thật Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

FIFA cũng cho biết đã thu giữ bản gốc các giấy khai sinh của những người được FAM liệt kê là "ông bà sinh tại Malaysia". Tuy nhiên, hồ sơ thực tế cho thấy họ sinh tại Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha — hoàn toàn không liên quan đến Malaysia.

FIFA giữ nguyên án phạt, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam ở vòng loại Asian Cup?

Điều đó cho thấy, FIFA không hề bôi nhọ, mà chỉ thực hiện đúng chức năng giám sát và xử lý sai phạm theo quy chế. Việc nêu rõ sai phạm là một phần của quy trình kỷ luật, chứ không mang yếu tố "vu khống" như một số phát ngôn trước đó từ phía FAM.

Trước kết luận của FIFA, FAM lên tiếng cho rằng "báo cáo có nhiều điểm chưa chính xác" và "bảy cầu thủ không hề biết về việc tài liệu bị làm giả". Tuy nhiên, FAM thừa nhận rằng có nhân viên đã "tải nhầm tài liệu từ đại lý trung gian thay vì hồ sơ chính thức do Cục Đăng ký quốc gia (NRD) cấp".

Lời giải thích này cho thấy lỗi quy trình nội bộ là có thật, và trách nhiệm không thể phủi bỏ. Một liên đoàn bóng đá quốc gia, với đầy đủ cơ chế kiểm tra và xác minh, không thể chỉ đổ lỗi cho "sai sót của nhân viên".

Sự thiếu chặt chẽ trong khâu kiểm duyệt hồ sơ không chỉ khiến cầu thủ chịu thiệt mà còn đặt cả nền bóng đá Malaysia vào thế khó. Dù các cầu thủ có thể không cố ý, nhưng họ cũng không thể hoàn toàn vô can khi giấy tờ của mình có sai phạm dẫn đến án phạt nặng từ FIFA.

Uy tín của FAM rơi xuống mức thấp nhất

Khi FIFA công bố kết quả kháng cáo lần 2 (vào tối 3.11), làn sóng chỉ trích ngày càng dâng cao. Người hâm mộ Malaysia thất vọng khi hình ảnh "Harimau Malaya" (Mãnh hổ Malaysia) bị hoen ố bởi những sai lầm không đáng có. Nhiều ý kiến cho rằng, FAM cần nhìn thẳng vào sự thật, thay vì cố gắng bảo vệ danh dự bằng những tuyên bố cảm tính về "sự bôi nhọ".

FIFA đã làm đúng vai trò của mình — xác minh, điều tra và công bố kết quả minh bạch. Còn FAM, với tư cách là tổ chức đại diện cho bóng đá Malaysia, phải là bên chịu trách nhiệm cao nhất.

Nếu uy tín đã chạm đáy, cách duy nhất để khôi phục là hành động cụ thể và minh bạch, chứ không phải những tuyên bố phòng thủ. FAM cần công khai toàn bộ hồ sơ và quy trình nhập tịch các cầu thủ bị điều tra. Xác định rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể, tránh việc đổ lỗi chung chung. Thiết lập cơ chế giám sát nội bộ độc lập, để đảm bảo mọi hồ sơ cầu thủ quốc tịch nước ngoài được xác minh chặt chẽ trước khi trình lên FIFA.