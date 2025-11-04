Không có 'phép màu' cho bóng đá Malaysia

FAM BỊ FIFA BÁC ĐƠN KHÁNG CÁO

Đúng 21 giờ ngày 3.11 (giờ VN), Ủy ban Phúc thẩm FIFA đã đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ gồm: Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel.

Bóng đá Malaysia trả giá đắt vì hành vi gian lận ẢNH: NGỌC LINH

Sau quá trình phân tích các đơn kháng cáo cũng như thực hiện các phiên điều trần, FIFA vẫn khẳng định FAM đã vi phạm điều 22 của luật Kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi làm giả và gian lận.

FIFA giữ nguyên án phạt như đã thông báo vào ngày 26.9: FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng); 7 cầu thủ mỗi người nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Ngay lập tức, FAM cũng đã lên tiếng trong tối qua. Quyền chủ tịch FAM cho biết, các luật sư, lãnh đạo của cơ quan này đã rất bất ngờ với quyết định mới nhất từ FIFA. FAM sẽ viết thư cho FIFA để yêu cầu cung cấp các bằng chứng về lý do FIFA không thay đổi hình phạt đối với FAM. FAM cũng khẳng định "tiếp tục chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ" và gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) trong vòng 21 ngày tới.

Đ ỘI TUYỂN M ALAYSIA SẼ BỊ XỬ THUA 2 TRẬN?

Cũng trong tối qua, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã thông tin về động thái mới nhất của FIFA và FAM. VFF cho biết: "Đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận đấu trước Nepal và VN, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu. Quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ do AFC - đơn vị tổ chức Asian Cup - xem xét và đưa ra sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan. Quá trình này dự kiến không kéo dài quá ngày 31.3.2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối, nhằm đảm bảo có đủ cơ sở xác định các đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027".

Theo báo chí Malaysia, hành động kiện lên CAS của FAM (nếu có) gần như vô vọng. FIFA đã điều tra kỹ càng, thu thập được giấy tờ gốc của ông bà 7 cầu thủ để đối chiếu với hồ sơ do FAM cung cấp. Hình ảnh về giấy khai sinh của ông bà một số cầu thủ như Garces, Hevel được công bố rộng rãi, nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Đó là những bằng chứng thép mà phía FAM không thể chối cãi. FAM từng hy vọng FIFA sẽ giảm án phạt nhưng cuối cùng điều này không xảy ra. FIFA vẫn rất cứng rắn bởi nếu "giơ cao đánh khẽ", FIFA sẽ gián tiếp tiếp tay cho những hành vi sai trái, ảnh hưởng nặng nề đến bóng đá thế giới trong tương lai.

Phép màu đã không đến với bóng đá Malaysia. Nền bóng đá nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng về uy tín, danh dự. Với 7 cầu thủ vi phạm, sự nghiệp của họ đứng trước nguy cơ lụi tàn ngay ở độ tuổi đỉnh cao.