Lộ diện thời điểm AFC trừng phạt đội tuyển Malaysia, nguy cơ bị cấm vận đến Asian Cup 2031

Ngày đen tối của bóng đá Malaysia sau kết quả kháng cáo FIFA thất bại

Nhà báo và là chuyên gia bóng đá kỳ cựu Christopher Raj kết luận ngắn gọn: "Đây là một ngày đen tối của bóng đá Malaysia", sau khi FIFA thông báo bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của FAM vào tối 3.11. Qua đó, giữ nguyên mọi án phạt đối với cơ quan bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" mà FIFA đã công bố ngày 25.9.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. FAM được khuyên nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận Ảnh: Ngọc Linh

"Sau khi phân tích các hồ sơ và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban Phúc thẩm FIFA đã quyết định bác bỏ đơn kháng cáo và xác nhận toàn bộ các biện pháp trừng phạt sau đây đối với FAM và 7 cầu thủ", Chủ tịch Ủy ban Phúc thẩm FIFA Nick Eggleston cho biết.

FAM đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) cho FIFA. Các cầu thủ - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel - mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng), và vẫn chịu án treo giò 12 tháng.

FAM và các cầu thủ đã được thông báo về các điều khoản của quyết định vào ngày 3.11. Họ có 10 ngày để yêu cầu một phán quyết đầy đủ bằng văn bản và sau khi nhận được phán quyết, họ có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

FIFA giữ nguyên án phạt, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam ở vòng loại Asian Cup?

FAM cũng đã xác nhận rằng đơn kháng cáo của họ lên FIFA đã bị bác bỏ. Cùng lúc ra thông báo cho biết, sẽ viết thư cho FIFA để có được đầy đủ thông tin chi tiết và căn cứ bằng văn bản của quyết định trước khi quyết định bước tiếp theo - có thể bao gồm việc kháng cáo lên CAS.

"Đây là lần đầu tiên FAM phải đối mặt với tình huống như thế này, và cả đội ngũ pháp lý lẫn ban lãnh đạo của chúng tôi đều rất bất ngờ trước kết quả này", quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi cho biết và thêm rằng: "Tuy nhiên, FAM vẫn kiên định bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia ở cấp độ quốc tế".

FAM tái khẳng định cam kết tuân thủ đúng quy trình pháp lý khi tiếp tục xem xét quyết định của FIFA và cân nhắc các hành động tiếp theo.

Lộ trình FAM kháng cáo và AFC xử phạt ra sao?

Theo báo chí Malaysia, cơ hội để FAM thay đổi bản án của FIFA hoặc hy vọng giảm nhẹ hình phạt nếu theo kiện ra CAS sẽ vô cùng thấp, thậm chí có thể nói là vô vọng. Nhưng cơ quan này vì lý do nào đó vẫn có ý định theo kiện đến cùng.

Điều này có thể dẫn tới những hình phạt nặng hơn hiện nay, như trường hợp của bóng đá Timor Leste cũng theo kiện ra CAS trong vụ việc nhập tịch cầu thủ gian dối tương tự và từng bị cấm tham dự 2 vòng chung kết Asian Cup trước đây, theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena.

Facundo Garces (giữa) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đang bị FIFA xử phạt cấm thi đấu 12 tháng. Tiếp tục bị phanh phui gốc gác thật sự của mình từ Santa Fe (Argentina) Ảnh: Ngọc Linh

Zulhelmi Zainal Azam cũng cho biết: "Các bước tiếp theo sau khi FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Đầu tiên, AFC vẫn chưa xử phạt, họ sẽ chờ FAM kháng cáo lên CAS và chờ phán quyết của CAS (còn được gọi là Tòa án Trọng tài bóng đá quốc tế).

Tiếp theo, nếu FAM chính thức đưa vụ việc ra CAS, AFC sẽ chờ vụ việc hoàn tất để có quyết định chính thức. Khi đó, AFC sẽ hành động dựa trên phán quyết cuối cùng của CAS. Khả năng cuối cùng là xử thua các trận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 khi sử dụng các cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu".

Nhưng cũng có khả năng bóng đá Malaysia còn sẽ bị phạt nặng hơn sau các án kỷ luật trên, gồm phạt tiền FAM, phạt tiền 7 cầu thủ và cấm thi đấu 12 tháng, đội tuyển Malaysia bị xử thua và hết cơ hội dự Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Bên cạnh đó, còn có thể không được tham dự Asian Cup 2031, nếu họ bị cấm dự vòng loại tương tự như trường hợp của bóng đá Timor Leste, theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam.

Trước đó, Tổng thư ký AFC, ông Seri Windsor Paul John cho biết, cơ quan này sẽ hành động sau khi quá trình pháp lý kết thúc. Ông nói và được trích dẫn trên New Straits Times ngày 30.10: "Cho dù đó là quyết định của ủy ban kháng cáo hay CAS, chúng tôi sẽ coi đó là quyết định cuối cùng. Tất cả phụ thuộc vào FAM. Sau khi điều đó xảy ra, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC để xem xét, và chúng tôi sẽ hành động phù hợp với quyết định của FIFA và tác động của nó đến các trận đấu của AFC".

Điều này cũng đồng nghĩa các trận đấu của đội tuyển Malaysia tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận thắng đội Nepal 2-0 ngày 25.3 và trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 ngày 10.6 sẽ bị AFC xử thua với cùng tỷ số 0-3. Giải Asian Cup do AFC tổ chức và điều hành, nên sau khi có án kỷ luật từ FIFA, cơ quan này sẽ thực thi án kỷ luật như quy định.

Ngoài các trận tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia còn có thể bị xử thua 0-3 các trận giao hữu quốc tế gần đây như trận thắng đội Singapore 2-1 và Palestine 1-0.

Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John cũng cho biết thêm, bất kể vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia ra sao và kéo dài bao lâu, thì cũng phải kết thúc trước ngày 31.3.2026, ngày thi đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027 để xác định các đội vào vòng chung kết, phân chia hạt giống và bốc thăm chia bảng.