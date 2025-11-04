Báo Indonesia dẫn nguồn Thanh Niên đưa tin về phán quyết kháng cáo của FIFA đối với FAM

FAM khó có khả năng lật ngược tình thế ở CAS

Trích lại thông tin từ Thanh Niên, tờ Bola viết "Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thất bại trong nỗ lực kháng cáo, khiến bóng đá Malaysia đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, trong đó có nguy cơ bị xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027".

FIFA tuyên bố FAM đã gửi tài liệu giả mạo để đăng ký thi đấu cho bảy cầu thủ mang quốc tịch khác nhau dưới danh nghĩa "có gốc gác Malaysia". Hành vi này bị coi là vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến việc giả mạo và thao túng tài liệu.

Nhiều chuyên gia cảnh báo bóng đá Malaysia sẽ chìm sâu vào khủng hoảng nếu FAM tiếp tục kháng cáo ẢNH: NGỌC LINH

Dù phán quyết đã được đưa ra, FAM và 7 cầu thủ vẫn có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết bằng văn bản, và 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) - cơ quan xét xử thể thao cao nhất thế giới. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khả năng lật ngược tình thế là rất thấp, bởi FIFA đã hai lần bác bỏ kháng cáo với cùng một kết luận.

Về phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trước đó, Tổng thư ký Windsor John khẳng định, tổ chức này sẽ ngay lập tức thực thi các biện pháp kỷ luật khi FIFA công bố quyết định cuối cùng.

Vụ việc được xem là một cú sốc lớn đối với bóng đá Malaysia, khi không chỉ FAM bị phạt nặng mà danh tiếng của nền bóng đá này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng loạt chuyên gia khu vực Đông Nam Á cho rằng vụ bê bối này sẽ khiến Malaysia mất điểm trong mắt FIFA, đồng thời có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch phát triển cầu thủ nhập tịch trong tương lai.

Việc Bola.com dẫn nguồn từ Thanh Niên - một cơ quan báo chí tại Việt Nam thay vì trích dẫn các tờ báo của Malaysia hay các hãng tin quốc tế khác cho thấy mức độ quan tâm của truyền thông Việt Nam đối với vụ việc này. Từ vài tháng nay, truyền thông ở Việt Nam luôn theo sát và phân tích kỹ lưỡng vụ việc là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, bê bối nhập tịch của Malaysia có tác động trực tiếp đến bóng đá Việt Nam, đặc biệt khi hai đội tuyển nằm chung bảng đấu tại vòng loại Asian Cup.

Nếu Malaysia bị AFC xử thua các trận có sử dụng cầu thủ nhập tịch mà FIFA xác định là vi phạm thì cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sẽ có thay đổi. Khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ xếp đầu bảng trong khi Malaysia tụt xuống vị trí thứ hai.