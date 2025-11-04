Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Cựu danh thủ Malaysia kêu gọi FAM hãy yêu bóng đá chân thành, chấp nhận sai lầm: Đừng kiện FIFA nữa!

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
04/11/2025 11:04 GMT+7

Cựu tiền đạo Safee Sali - biểu tượng một thời của bóng đá Malaysia - cho rằng FAM cần nhìn nhận sai lầm, chấp nhận án phạt và hướng đến tương lai sau khi FIFA bác đơn kháng cáo liên quan đến vụ bê bối cầu thủ nhập tịch.

"FAM hãy thể hiện bản lĩnh"

Chia sẻ với tờ The Star (Malaysia) sau khi FIFA giữ nguyên án phạt đối với FAM, huyền thoại bóng đá Malaysia Safee Sali khẳng định đây là thời điểm để bóng đá Malaysia thể hiện bản lĩnh và chấp nhận trách nhiệm.

"Điều này thật khó khăn cho người hâm mộ và những người làm trong ngành. FIFA đã nói rõ và chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta cần cải thiện và tập trung cho trận đấu tiếp theo", Safee nói.

Cựu danh thủ Malaysia kêu gọi FAM hãy yêu bóng đá chân thành, chấp nhận sai lầm: Đừng kiện FIFA nữa!- Ảnh 1.

Safee Sali kêu gọi FAM nên nhận trách nhiệm

ẢNH: FBNV

Cựu danh thủ 39 tuổi cho rằng việc đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có thể không mang lại kết quả tích cực, bởi FIFA đã hai lần bác kháng cáo với cùng một lập luận.

"Chúng ta nên nhìn thẳng vào sai lầm, học hỏi từ đó và tiến lên. Không thể để bóng đá Malaysia gục ngã chỉ vì một án phạt", anh nhấn mạnh.

Thành công nhanh dễ phạm sai lầm

Safee cũng đưa ra lời cảnh báo về tâm lý muốn thành công nhanh đang khiến bóng đá Malaysia dễ phạm sai lầm trong quản lý và chính sách nhập tịch cầu thủ.

"Chúng ta luôn muốn có kết quả tức thì, nhưng phải tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Những người trong FAM cần chịu trách nhiệm. Trong tương lai, hãy nuôi dưỡng bóng đá bằng tình yêu và đam mê - nếu thực sự quan tâm đến môn thể thao này, nó sẽ phát triển bền vững", Safee chia sẻ.

Safee Sali là một trong những chân sút huyền thoại của bóng đá Malaysia nhờ phong độ ghi bàn ấn tượng trong các cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển.

Anh từng góp công lớn giúp đội tuyển Malaysia vô địch AFF Cup 2010 dưới thời HLV Datuk K.Rajagopal, đồng thời giành danh hiệu vua phá lưới của giải đấu. Ở cấp CLB, Safee chinh chiến nhiều năm tại Super League Malaysia, giành hàng loạt danh hiệu như Malaysia Cup, FA Cup và Super League cùng các CLB hàng đầu.

Cựu danh thủ Malaysia kêu gọi FAM hãy yêu bóng đá chân thành, chấp nhận sai lầm: Đừng kiện FIFA nữa!- Ảnh 2.

Sau khi giải nghệ, Safee Sali (cầm trái bóng) trở thành BLV thể thao

ẢNH: FBNV

Sau khi giải nghệ vào năm 2023, Safee vẫn duy trì ảnh hưởng lớn trong giới bóng đá Malaysia. Anh hoạt động như bình luận viên, phát ngôn viên và thường xuyên lên tiếng về các vấn đề nhức nhối như chính sách nhập tịch cầu thủ hay công tác đào tạo trẻ.

Với uy tín và kinh nghiệm, những phát biểu của Safee được xem là tiếng nói phản biện tích cực trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin sau hàng loạt vụ việc gây tranh cãi.

"Chúng ta phải yêu bóng đá bằng sự chân thành, chứ không chỉ bằng tham vọng," Safee kết luận - lời nhắn nhủ mang nhiều trăn trở của một huyền thoại dành cho nền bóng đá quê hương.

