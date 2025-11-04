Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Malaysia toàn thua trắng khi kiện lên CAS: Lịch sử ‘đen tối’ sẽ lặp lại với FAM?

Văn Trình
Văn Trình
04/11/2025 15:46 GMT+7

Chiều 4.11, trang New Straits Times bất ngờ dự đoán Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhiều khả năng sẽ tiếp tục thất bại khi gửi đơn đến CAS. Trong khi đó, theo nhà báo Saufi Tahir của kênh Astro, việc kháng cáo thất bại sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng với bóng đá Malaysia ở sân chơi danh giá nhất châu lục là Asian Cup.

Người Malaysia thường thất bại ở CAS

Tối 3.11, bóng đá Malaysia chính thức nhận phán quyết cuối cùng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ. FIFA thông báo họ bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt như đã công bố ngày 26.9.

Theo New Straits Times, kể từ khi FIFA công bố kết quả kháng cáo, sự phẫn nộ trong dư luận Malaysia đã tăng lên nhanh chóng. Trên mạng xã hội, những chỉ trích hướng về FAM và 7 cầu thủ liên tục xuất hiện.

Tờ New Straits Times viết: “Trên trang Facebook của tờ New Straits Times, người dùng Maniam SK đã tóm tắt tâm trạng của công chúng bằng câu nói: "Người dân bình thường đều bị sốc khi FAM bị sốc". Trong khi đó, Raj Sunder đặt câu hỏi liệu việc kháng cáo có tạo ra sự khác biệt nào không khi nói rằng: "Bạn có nghĩ CAS sẽ lật ngược quyết định của FIFA không”. Tất cả đang cho thấy sự phẫn nộ của công chúng Malaysia là rất lớn”.

Thể thao Malaysia toàn thua trắng khi kiện lên CAS: Lịch sử ‘đen tối’ sẽ lặp lại với FAM?- Ảnh 1.

Công chúng Malaysia đang chỉ trích FAM và 7 cầu thủ nhập tịch

ẢNH: NGỌC LINH

Chưa dừng lại ở đó, New Straits Times cũng đưa ra những trường hợp mà thể thao Malaysia đưa đơn đến Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Tờ báo Malaysia viết: “Nhiều VĐV, Liên đoàn và quan chức Malaysia ở nhiều môn thể thao khác nhau đã đưa vụ việc của họ lên CAS. Đồng thời, một số cầu thủ và HLV bóng đá nước ngoài hành nghề tại đây cũng đã đưa vụ việc của họ lên CAS do tranh chấp hợp đồng hoặc tiền lương chưa được trả với CLB Malaysia. Nhưng đa số, người Malaysia thường thất bại tại CAS. Trong quá khứ, CAS đã từng xử thua nhiều VĐV, hiệp hội thể thao và quan chức ở một số môn khi họ đưa vụ việc của mình đưa lên CAS. Ví dụ VĐV điền kinh kiện Liên đoàn Điền kinh thế giới, VĐV khác của Malaysia kiện Hội đồng Olympic châu Á. CAS đều xử các VĐV này thua. Hoặc Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) kiện Hiệp hội Bắn súng Malaysia lên CAS. CAS xử WADA thắng.

Vụ việc lần này của FAM cũng rất khó khi FIFA có đầy đủ hồ sơ của 7 cầu thủ. Khả năng thất bại của FAM là rất cao”.

Cựu danh thủ, chuyên gia bóng đá kêu gọi FAM nhận trách nhiệm

 'Phải chờ đến năm 2035, đội tuyển Malaysia mới có thể dự sân chơi danh giá nhất châu lục' 

Trước mắt, đội tuyển Malaysia vẫn sẽ được thi đấu các trận còn lại ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm nhất lúc này là Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ vào cuộc, nhiều khả năng xử thua Malaysia ở các trận đã đấu với Nepal và Việt Nam. Nếu điều này xảy ra, đội tuyển Malaysia sẽ tụt hạng ở bảng F, rơi từ vị trí đầu bảng xuống vị trí thứ 2 với chỉ 6 điểm. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam mới là đội sẽ chiếm ngôi đầu với 12 điểm (đang có 9 điểm, cộng thêm 3 sau khi AFC xử thua Malaysia).

“CĐV Malaysia đều hiểu rằng chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt giấc mơ Asian Cup 2027 do vi phạm Điều 22 của luật Kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến hành vi làm giả và gian lận tài liệu. Asian Cup mãi chỉ còn là ký ức”, nhà báo Saufi Tahir viết.

Thể thao Malaysia toàn thua trắng khi kiện lên CAS: Lịch sử ‘đen tối’ sẽ lặp lại với FAM?- Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ bị AFC xử thua ở 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal

ẢNH: NGỌC LINH

Nhà báo Saufi Tahir cũng chỉ ra sự thật đau đớn mà bóng đá Malaysia sắp phải trải qua: “Không chỉ bỏ lỡ Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, đội tuyển Malaysia thậm chí có thể không có mặt ở Asian Cup 2031 nếu không được phép tham gia vòng loại. Tệ hơn, phải chờ đến Asian Cup 2035, đội tuyển Malaysia mới có thể góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục”.

Ông Saufi Tahir cũng dẫn chứng trường hợp vi phạm của Đông Timor, cho thấy ảnh hưởng của việc nhập tịch sai thủ tục là rất lớn.

“Đông Timor đã không được phép tham dự vòng loại Asian Cup 2023 do bị phạt vì 9 cầu thủ nhập tịch của họ không nộp được các giấy tờ hợp lệ liên quan đến tình trạng khai sinh trong vòng loại Asian Cup 2019. Đó là trường hợp đầu tiên ở Đông Nam Á. Và giờ đây, chúng ta sắp có số phận tương tự”.

