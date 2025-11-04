Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ủy ban độc lập Malaysia bị nghi ngờ tính minh bạch, khó điều tra bản chất bê bối nhập tịch

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
04/11/2025 11:41 GMT+7

Nhà phê bình bóng đá Datuk Pekan Ramli đã bày tỏ hoài nghi về dự định kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng như cuộc điều tra của Ủy ban độc lập do FAM thành lập.

"FAM đã thua FIFA 0-2"

Chia sẻ với tờ New Straits Times sau phán quyết kháng cáo của FIFA dành cho FAM, chuyên gia bóng đá người Malaysia Datuk Pekan Ramli thẳng thắn nói: "Chúng ta phải chấp nhận rằng mình đã thua FIFA 0-2 trong vụ này. Họ có bằng chứng rất rõ ràng. Điều khiến tôi ngạc nhiên là FAM vẫn không chịu thừa nhận rằng họ đã vi phạm quy định của FIFA", ông nói.

Ông Pekan Ramli cho rằng việc FAM tiếp tục theo đuổi vụ việc là thiếu thực tế đồng thời kêu gọi FAM ngừng kéo dài vụ việc và tập trung khắc phục hậu quả thay vì đổ lỗi.

Ủy ban độc lập Malaysia bị nghi ngờ tính minh bạch, khó điều tra bản chất bê bối nhập tịch - Ảnh 1.

Ông Datuk Pekan Ramli đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi FAM nhận trách nhiệm để bóng đá Malaysia xây dựng lại hình ảnh

Ảnh: Chụp màn hình

"Trông như chúng ta đang cố gắng tìm người để đổ lỗi. Không cần thêm kịch tính nữa. Chúng ta còn muốn kéo dài chuyện này đến bao giờ?", ông đặt câu hỏi.

Theo ông Pekan, công chúng Malaysia sẽ không ủng hộ việc kháng cáo, vì đây là hành động lãng phí thời gian và tiền bạc, trong khi cơ hội thành công gần như bằng không.

"Nếu có một cuộc thăm dò ý kiến, tôi nghĩ đa số người dân sẽ nói rằng đó là sự lãng phí. Khả năng FAM thắng tại CAS là rất thấp", ông nhận định.

Nếu kiện ra Tòa án Trọng tài Thể thao, bóng đá Malaysia có thể bị phạt còn nặng hơn

Ủy ban độc lập liệu có dám đi tới cùng sự thật về bê bối bóng đá Malaysia

Mặc dù thừa nhận rằng FAM có thể muốn bảo vệ 7 cầu thủ bị cấm thi đấu, ông vẫn khẳng định rằng trách nhiệm và tính minh bạch phải được đặt lên hàng đầu. Ông cũng chỉ trích văn hóa chối bỏ trách nhiệm vẫn tồn tại trong thể thao Malaysia.

"Có thể FAM muốn cho các cầu thủ thấy rằng họ không bị bỏ rơi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật - mục đích không thể biện minh cho hành động sai trái. FAM phải chấp nhận phán quyết của FIFA và sửa sai để phát triển bóng đá. Những người liên quan cần dám thừa nhận sai lầm, thay vì tiếp tục phủ nhận", ông nhấn mạnh.

Ủy ban độc lập Malaysia bị nghi ngờ tính minh bạch, khó điều tra bản chất bê bối nhập tịch - Ảnh 2.

FAM cam kết không can dự vào việc điều tra của Ủy ban độc lập nhưng nhiều người nghi ngờ tuyên bố đó

ẢNH: REUTERS

Cuối cùng, ông Datuk Pekan kêu gọi Ủy ban độc lập do FAM thành lập để điều tra vụ việc phải minh bạch và công khai kết quả, đảm bảo những người thực sự chịu trách nhiệm phải bị xử lý thích đáng.

"Tất cả những ai liên quan đều phải chịu trách nhiệm. Ai là người khởi xướng dự án này? Có thông tin cho rằng một số người đại diện cầu thủ đã dàn xếp việc làm giả giấy tờ - liệu họ có dám liều đến mức đó không?", ông nêu câu hỏi.

"FAM đã lập Ủy ban độc lập, nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa biết ủy ban đó có thể làm sáng tỏ được đến đâu", ông nói.

