FAM ‘cố đấm ăn xôi’ với FIFA tới cùng nhưng khi liêm chính bóng đá bị tổn hại, thì…

FAM kêu gọi cuộc chiến pháp lý với FIFA, dư luận lại can ngăn

Theo New Straits Times, quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi vừa khẳng định, cơ quan này sẽ chuẩn bị tất cả các tài liệu, bằng chứng và lập luận cần thiết trước khi đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Đội tuyển Malaysia sắp bị xử thua trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027 với tỷ số 0-3, dù đã thắng 4-0 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu và đã bị FIFA xử phạt Ảnh: Ngọc Linh

"FAM sẽ chuẩn bị sẵn sàng tất cả các tài liệu và thông tin liên quan để trình lên CAS nhằm lật ngược hình phạt do FIFA áp đặt. Các luật sư được chỉ định sẽ xem xét mọi thứ cần thiết, và FAM sẽ không im lặng về vụ việc này. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương tiện có thể để tìm kiếm công lý", ông Yusoff Mahadi tuyên bố và được New Straits Times trích dẫn trong bài viết: "FAM gọi cuộc chiến pháp lý với FIFA là một "cuộc chiến lớn" để bảo vệ bóng đá Malaysia", trưa 4.11.

Ông Yusoff Mahadi cũng nhấn mạnh, rằng FAM sẽ không lùi bước hoặc chấp nhận một quyết định mà họ tin rằng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của bóng đá Malaysia. Thời hạn 21 ngày do FIFA đưa ra sẽ được tận dụng triệt để để đảm bảo mọi khía cạnh đều được đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của liên đoàn xem xét, New Straits Times cho biết.

Trước đó, FAM hy vọng lật ngược phán quyết của Ủy ban kỷ luật FIFA đã tan thành mây khói, sau khi Ủy ban kháng cáo FIFA giữ nguyên quyết định trước đó.

Cụ thể, FAM đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) cho FIFA vì hành vi "giả mạo và xuyên tạc". Các cầu thủ - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel - mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng), và vẫn chịu án treo giò 12 tháng do những sai sót trong đăng ký.

Mặc dù vậy, quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi vẫn khăng khăng tuyên bố cơ quan này sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng, dù cũng thừa nhận rằng cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài và tốn kém, nhưng cho biết FAM sẵn sàng gánh vác trách nhiệm bảo vệ danh tiếng của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

"Chúng tôi biết quá trình này có thể mất thời gian và chi phí cao, nhưng vì niềm tự hào của bóng đá Malaysia, FAM đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thách thức nào phía trước. Đồng thời, chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc ngay cả khi đơn kháng cáo trước đó không có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi hy vọng tất cả người hâm mộ bóng đá địa phương sẽ tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ chúng tôi", ông Yusoff Mahadi khẳng định.

Bất kể như vậy, một bộ phận lớn người hâm mộ bóng đá Malaysia và dư luận nước này, cùng các chuyên gia bóng đá hàng đầu, đều khuyên FAM nên chấp nhận hình phạt của FIFA, vì nếu theo kiện ra CAS chỉ tốn kém tiền bạc, mất thời gian, mà còn tiếp tục nhận thêm thất bại nữa và càng bôi nhọ thêm sự nhục nhã của bóng đá Malaysia hiện nay.

"Chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta đã thua FIFA tỷ số 0-2 trong vụ việc này. Họ có bằng chứng rõ ràng. Điều khiến tôi ngạc nhiên là FAM không thừa nhận rằng họ đã vi phạm các quy định của FIFA. Có vẻ như chúng ta đang cố đổ lỗi cho người khác. Không cần phải làm quá lên nữa. Chúng ta muốn kéo dài vụ việc này đến bao giờ?", nhà phê bình bóng đá Pekan Ramli bày tỏ.

Ông cũng đặt câu hỏi về quyết định kháng cáo lên CAS của FAM sau khi FIFA duy trì các lệnh trừng phạt nặng nề trong vụ bê bối làm giả tài liệu nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại 100%.

"Nếu có một cuộc thăm dò ý kiến công khai, tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ nói rằng, đó là một sự lãng phí. Cơ hội FAM chiến thắng tại CAS là rất mong manh", ông Pekan Ramli kết luận.