Áp lực cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam

V Ì SAO PHẢI THAY ĐỔI ?

Sau chức vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển VN đã bộc lộ tương đối nhiều vấn đề. Ngoài chiến thắng 5-0 trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027, những màn trình diễn của Quang Hải và đồng đội chưa thực sự thuyết phục. Nếu như trận thua 0-4 trên sân Bukit Jalil của Malaysia có thể thông cảm do đối phương nhập tịch ồ ạt sai quy định thì 2 trận đấu với Nepal bộc lộ một số vấn đề, dù đội tuyển VN đã giành trọn 6 điểm.

Từ trái qua: Xuân Mạnh, Tiến Linh, Duy Mạnh đều đang là trụ cột của đội tuyển VN nhưng vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đầu tiên, hàng thủ đội tuyển VN giờ khá mong manh. Một số trung vệ tài năng đang ở tuổi đẹp nhất của sự nghiệp như Việt Anh, Thanh Bình dính chấn thương, chưa thể trở lại. Trong khi đó, nhóm trụ cột như Duy Mạnh, Tiến Dũng… không đạt phong độ cao nhất. HLV Kim Sang-sik phải sử dụng Xuân Mạnh, một hậu vệ phải vào đá trung vệ lệch cánh. Ở vị trí hậu vệ biên phải, trong bối cảnh Tấn Tài, Văn Thanh cần thêm thời gian để hồi phục, đội tuyển VN chỉ có sự lựa chọn duy nhất là Tiến Anh. Những nơi khiến người hâm mộ tạm yên tâm là thủ môn và hậu vệ trái.

Nơi tuyến giữa, đội tuyển VN không còn kiểm soát lối chơi quá tốt khi thiếu khả năng tranh chấp, một phần đến từ việc Ngọc Tân chưa trở lại. Trên hàng công, chỉ có 1 tiền đạo ghi bàn trong những trận gần đây là Tiến Linh; 2 cầu thủ còn lại lập công cho đội tuyển VN ở 2 trận gặp Nepal là các hậu vệ Xuân Mạnh và Văn Vĩ.

Để có thể chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, đội tuyển VN cần cải thiện sức mạnh triệt để. Ông Kim cũng đang quyết tâm thực hiện điều này.

S Ự THAY ĐỔI ĐẾN TỪ ĐÂU ?

Ngay từ đợt tập trung FIFA Days tháng 10, HLV Kim Sang-sik bắt đầu có sự thay đổi khi triệu tập hàng loạt cầu thủ U.23 như Thanh Nhàn, Nhật Minh, Hiểu Minh… lên đội tuyển VN và cho các nhân tố này ra sân thi đấu. Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ này tương đối tích cực. Đó là lý do nhiều khả năng thuyền trưởng người Hàn Quốc tiếp tục cho các trụ cột U.23 VN cơ hội ra sân ở loạt trận FIFA Days tháng 11.

Ngoài ra, đội tuyển VN cũng sẽ chào đón sự trở lại của Xuân Son. Chân sút này chưa thi đấu ở V-League sau khi bình phục chấn thương nhưng việc gọi anh lên là cần thiết. Khi đối thủ sắp tới chỉ là đội tuyển Lào, cơ hội để anh ghi bàn, lấy lại cảm hứng, sự tự tin là rất cao. Từ đó, anh có thể bùng nổ trong trận đấu quan trọng với đội tuyển Malaysia vào năm sau. Chưa kể, sự có mặt của anh cũng là động lực để thúc đẩy các tiền đạo nỗ lực hơn nhằm cạnh tranh suất đá chính.

Bên cạnh đó, Xuân Son cũng có thể là "chất xúc tác" để Đỗ Hoàng Hên, cầu thủ mới có quốc tịch VN, hòa nhập nhanh hơn ở đội tuyển VN. Hai cầu thủ này là đồng đội cũ, từng thi đấu rất ăn ý trong màu áo CLB Bình Định (giờ là CLB Quy Nhơn) và CLB Nam Định. Nhiều khả năng tiền vệ công của CLB Hà Nội cũng sẽ được ông Kim điền tên vào danh sách hội quân sắp tới. Phải đến đầu năm sau, Hoàng Hên mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển VN ở một trận đấu chính thức, nhưng việc sớm được "ăn cơm tuyển" cũng là cần thiết, giúp anh thích nghi với đồng đội mới, lối chơi mới.

Xa hơn, một số ngoại binh chất lượng như trung vệ Gustavo Sant Ana (CLB Đà Nẵng) và Janclesio Almeida, tiền đạo Geovane Magno (CLB Ninh Bình) cũng đứng trước cơ hội được gọi lên đội tuyển VN nếu sớm có quốc tịch. Nhóm cầu thủ này có chuyên môn tốt, gắn bó lâu dài ở V-League, khát khao cống hiến dưới màu áo đỏ sao vàng và đã được đề xuất cấp quốc tịch VN. Những cầu thủ Việt kiều như Patrik Lê Giang, Adou Minh, Kevin Phạm Ba, Kyle Colonna… cũng có thể được gọi nếu được cấp quốc tịch và duy trì phong độ ổn định như những gì đã thể hiện trong thời gian qua. Tất cả sẽ tạo ra nguồn lực nhân sự chất lượng, mới mẻ, đủ khả năng giúp đội tuyển VN cải thiện sức mạnh và chinh phục những đỉnh cao mới.

Sự xuất hiện của các ngôi sao nhập tịch và cầu thủ Việt kiều hay các cầu thủ trẻ chắc chắn sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh ở đội tuyển VN. Nếu không duy trì được phong độ cao nhất, bất cứ trụ cột nào cũng có thể mất suất. Áp lực này sẽ là động lực để cầu thủ nỗ lực gấp bội, không chỉ giữ vững vị trí mà còn chứng minh giá trị, qua đó giúp đội tuyển VN sở hữu một đội hình có chiều sâu và khả năng chiến đấu mạnh mẽ.