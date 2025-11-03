HLV Popov đưa đội bóng cũ xuống vực thẳm, lộ diện đội có nguy cơ rớt hạng

Sau trận thua HAGL 1-2 ở vòng 8, CLB Thể Công Viettel làm khách tại Thanh Hóa với nhiệm vụ phải giành chiến thắng để trở lại tốp 3. Vì thế, HLV Popov đã lên kế hoạch chi tiết để đánh bại đội bóng mà ông từng dẫn dắt trước đây.

HLV Popov Ảnh: Minh Tú

CLB Thể Công Viettel với niềm vui trở lại tốp 3 ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Vị HLV người Bulgaria quá hiểu bóng đá xứ Thanh khi ông từng giúp Thanh Hóa có những ngày vui với chức vô địch Cúp quốc gia mùa giải 2023 - 2024, nên đã bố trí đội hình hợp lý để giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng. Đá sân khách, Thể Công Viettel không chủ động tấn công ào ạt, nhưng biết cách giữ nhịp không cho Thanh Hóa có cơ hội dâng cao để tạo nguy hiểm. Những pha tấn công mà đội khách tạo ra không dồn dập nhưng khá nguy hiểm, bởi những miếng đánh thẳng ngay trung lộ khiến chủ nhà Thanh Hóa chống trả vất vả. Bàn thắng của Đinh Viết Tú ở phút 31 cũng đến từ pha tấn công trực diện, với cú sút xa đẹp mắt ghi bàn duy nhất trận đấu.

Sau ghi có lợi thế dẫn trước, HLV Popov lại giăng ra thế trận phản công để bảo toàn chiến thắng, khiến Thanh Hóa không thể ghi bàn khi chỉ có duy nhất cơ hội rõ rệt do Rimario tạo ra ở phút 66. Thắng trận này, Thể Công Viettel vươn lên tốp 3 với 18 điểm, chỉ còn thua đội đầu bảng Ninh Bình 3 điểm và thua đội nhì bảng Công an Hà Nội 2 điểm.

Thanh Hóa cần tăng cường lực lượng

Thua Thể Công Viettel ngay sân nhà, Thanh Hóa không thể bứt đi mà bị ghìm lại ở vị trí áp chót với 7 điểm, sau 9 vòng đấu. Đội bóng xứ Thanh thật sự gặp khó khăn bởi không có lực lượng tốt khi các ngoại binh như Rimario, Mamadou Mbodji, Abdurakhmanov… chơi khá kém cỏi. Dù được tín nhiệm đeo băng đội trưởng, nhưng Rimario chưa thật sự là đầu tàu để kéo đoàn tàu Thanh Hóa thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm. Anh đã có cơ hội khá rõ với tình huống đối mặt thủ môn Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel), nhưng dứt điểm không thành công.

Đội bóng xứ Thanh lâm nguy khi đứng ở vị trí thứ 13

Các nội binh của Thanh Hóa mùa này cũng chơi không thật sự tốt nên chưa thể giúp đội nhà bật lên. Cái tên đáng chú ý bên phía đội bóng xứ Thanh là Quế Ngọc Hải trận này ra sân từ băng ghế dự bị. Anh cũng rất cố gắng thường xuyên dâng cao hỗ trợ đồng đội, nhưng không còn những đường chuyền phản công lợi hại như trước đây.

Thanh Hóa bại trận khiến cuộc đua trụ hạng thêm gay cấn khi có đến 5 đội xếp từ hạng 10 - 14 có cùng 7 điểm. Để có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đội bóng xứ Thanh cần tìm kiếm những chiến thắng trên sân nhà, đồng thời phải tăng cường lực lượng ở giai đoạn 2. Bởi với nhân sự hiện có, đội quân của HLV người Hàn Quốc Choi Won-kwon sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay.