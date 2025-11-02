'Siêu phẩm' sút xa giúp Thể Công Viettel đánh bại Thanh Hóa: Tác giả không ăn mừng bàn thắng…

Đinh Viết Tú mang về 3 điểm quý giá cho Thể Công Viettel

Highlight Thanh Hóa 0-1 Thể Công Viettel: Siêu phẩm sút xa của Đinh Viết Tú

Trước khi chạm trán Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 9 của V-League 2025-2026, CLB Thể Công Viettel bất ngờ thất thủ trước HAGL. Trận thua thất vọng này làm ngắt mạch 7 trận bất bại đồng thời khiến thầy trò HLV Velizar Emilov Popov lỡ cơ hội đeo bám 2 đội dẫn đầu là Ninh Bình, Công an Hà Nội. Không những thế Thể Công Viettel còn bị Hải Phòng qua mặt chiếm hạng ba, vì thế họ dồn sức tìm kiếm chiến thắng trước Thanh Hóa nhằm trở lại tốp 3 trên bảng xếp hạng.

Đinh Viết Tú lập siêu phẩm sút xa ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Thể Công Viettel trước CLB Thanh Hóa ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Trong khi đó CLB Thanh Hóa sau chuỗi trận đấu thất vọng đã tìm kiếm được chiến thắng đầu tiên ở V-League mùa này khi vượt qua SLNA ở vòng đấu trước. Đây là động lực để các cầu thủ Thanh Hóa nỗ lực tạo bất ngờ cho đội bóng được đánh giá cao hơn là Thể Công Viettel. Tuy nhiên trong suốt hiệp 1 trong trận đấu với Thể Công Viettel, hàng tấn công của đội chủ nhà Thanh Hóa không tung ra được cú dứt điểm trúng đích nào. Trong đó tiền đạo Rimario bị hàng phòng ngự đội Thể Công Viettel phong tỏa thành công. Nỗ lực di chuyển để tìm bóng nhưng Rimario vẫn bế tắc, đó cũng là một phần nguyên nhân khiến anh mất kiểm soát, nhiều lần va chạm với các ngoại binh đội Thể Công Viettel. Trong đó có tình huống bỏ bóng đá người với Wesley mà nếu nghiêm khắc, trọng tài có thể rút thẻ đỏ với "ngựa chứng" Rimario.

CLB Thể Công Viettel thi đấu trên cơ so với đội Thanh Hóa ở vòng 9 V-League 2025-2026 ẢNH: VPF

Tấn công khá áp đảo nhưng đến phút 30 đội Thể Công Viettel mới có được bàn thắng mở tỷ số do công của Đinh Viết Tú. Sau pha khống chế bóng bằng ngực, Lê Viết Tú tung cú sút từ xa đầy quyết đoán và bất ngờ đánh bại thủ môn Trịnh Xuân Hoàng mang về niềm vui cho người hâm mộ Thể Công Viettel. Vì là người cũ của Thanh Hóa nên sau khi ghi bàn, Viết Tú không có hành động ăn mừng.

Hiệp 2 diễn ra hấp dẫn hơn khi đội Thanh Hóa chủ động tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa còn các cầu thủ Thể Công Viettel cũng muốn có thêm các bàn thắng để định đoạt trận đấu. Cơ hội ngon ăn đến với chủ nhà Thanh Hóa khi Rimario đối mặt thủ môn Nguyễn Văn Việt nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không thành công. Cú sút rất mạnh của anh không thắng được thủ môn Nguyễn Văn Việt vốn dũng cảm lao mình ra cản phá. Những phút còn lại của trận đấu cầu thủ 2 đội không tận dụng các cơ hội có được nên đội Thể Công Viettel giành thắng lợi chung cuộc 1-0.

Siêu phẩm sút xa của Đinh Viết Tú

Giành trọn 3 điểm ngay trên sân của CLB Thanh Hóa giúp Thể Công Viettel đạt 18 điểm, trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng vòng 9 V-League 2025-2026. Trong khi đó đội bóng xứ Thanh chôn chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng khi mới có 7 điểm.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn











