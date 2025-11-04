Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL bất ngờ thoát đáy bảng, nguy cơ rớt hạng vẫn cực cao

Hoàng Lê
Hoàng Lê
04/11/2025 21:20 GMT+7

Không có bất ngờ ở loạt trận đầu tiên vòng 10 V-League 2025-2026 diễn ra hôm nay khi các đội Hà Tĩnh, Hà Nội lần lượt đánh bại HAGL, PVF-CAND để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

5 đội 'cầm đèn đỏ' trên bảng xếp hạng V-League

Sau khi bất ngờ quật ngã CLB Hà Nội ở vòng đấu trước, đội Hà Tĩnh tiếp tục thăng hoa với thắng lợi sít sao 1-0 trước CLB HAGL ở vòng 10 V-League 2025-2026 diễn ra hôm nay trên sân nhà. Thành tích ấn tượng này giúp thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh đạt 15 điểm, vươn lên hạng 5 trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL bất ngờ thoát đáy bảng, nguy cơ rớt hạng vẫn cực cao- Ảnh 1.

CLB Hà Tĩnh có chiến thắng ấn tượng trước HAGL khiến đối thủ chôn chân ở cuối bảng xếp hạng

ẢNH: CLB HÀ TĨNH

Trong khi đó CLB HAGL để thua trận thứ 4 từ đầu giải, chỉ có 7 điểm, chôn chân ở cuối bảng xếp hạng. Khó khăn chờ đón thầy trò HLV Lê Quang Trãi bởi họ sẽ liên tiếp gặp đối thủ mạnh ở 2 vòng đấu tiếp theo là Thanh Hóa và Công an Hà Nội.

Trong khi đó CLB Hà Nội trên đà trở lại khi giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước PVF-CAND ở vòng 10 diễn ra hôm qua. Thắng lợi đậm đà trước PVF-CAND giúp CLB Hà Nội đạt 14 điểm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trái lại đội PVF-CAND gây thất vọng với chuỗi 8 trận không thắng, xếp ở cuối bảng với 7 điểm.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL bất ngờ thoát đáy bảng, nguy cơ rớt hạng vẫn cực cao- Ảnh 2.

Đội Hà Nội có chiến thắng dễ dàng trước PVF-CAND ở vòng 10 V-League 2025-2026

ẢNH: MINH TÚ

Highlight CLB Hà Nội 4-0 CLB PVF-CAND: Siêu phẩm của Đỗ Hoàng Hên

Cuộc cạnh tranh ở nhóm "cầm đèn đỏ" đầy quyết liệt khi có đến 5 đội có cùng 7 điểm là SLNA, Đà Nẵng, Thanh Hóa, HAGL và PVF-CAND. Khoảng cách giữa các đội này với đội xếp hạng 9 là Becamex TP.HCM chỉ 1 điểm, với đội xếp hạng 8 là Nam Định chỉ 2 điểm. Vì thế đội nào có được kết quả tốt sẽ nắm trong tay cơ hội thoát hiểm.

Ngày mai (5.11), tiếp tục diễn ra 3 cặp đấu của vòng 10 V-League 2025-2026 giữa Ninh Bình với SLNA, Becamex TP.HCM với Hải Phòng, Đà Nẵng với Công an TP.HCM. Kết quả của các trận đấu này sẽ tạo ra biến động mới trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng vòng 10 V-League hôm nay:

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL bất ngờ thoát đáy bảng, nguy cơ rớt hạng vẫn cực cao- Ảnh 3.





Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


