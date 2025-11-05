Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Hà Nội chơi hay: HLV Harry Kewell tặng quà vô giá cho đội tuyển Việt Nam

Hồng Nam
Hồng Nam
05/11/2025 13:17 GMT+7

Khi CLB Hà Nội do HLV Harry Kewell dẫn dắt, trở lại đường đua, đội tuyển Việt Nam cũng hưởng lợi bởi các trụ cột sẽ tập trung với phong độ cao nhất.

HLV Kewell giúp CLB Hà Nội chuyển mình 

HLV Harry Kewell lần đầu tận hưởng chiến thắng trên sân nhà cùng CLB Hà Nội, khi cùng học trò đánh bại PVF-CAND với tỷ số đậm 4-0 ở vòng 10 V-League, trong trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 4.11.

Với sức tấn công như vũ bão, CLB Hà Nội đã cuốn phăng đối thủ. Cú đúp của Đỗ Hoàng Hên, cùng các pha lập công của Daniel Passira và Phạm Tuấn Hải giúp đội bóng thủ đô thắng trận đậm nhất từ đầu mùa, nhờ vậy tạm vươn lên hạng 6 với 14 điểm sau 10 trận. 

Dù CLB Hà Nội chưa thể trở lại cuộc đua vô địch (kém đội đầu bảng Ninh Bình 7 điểm, đá nhiều hơn 1 trận), nhưng rõ ràng, gánh nặng trên vai đại diện thủ đô đang dần được gỡ bỏ.

CLB Hà Nội chơi hay: HLV Harry Kewell tặng quà vô giá cho đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

CLB Hà Nội thắng lớn

ẢNH: MINH TÚ

Khi HLV Kewell giúp CLB Hà Nội trở lại là chính mình, bên đầu tiên hưởng lợi chính là đội tuyển Việt Nam. Bởi lẽ, nhiều nhân tố đội tuyển quốc gia như đội trưởng Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải... đều đang khoác áo màu áo tím. Đội Hà Nội là cái nôi đào tạo, nuôi dưỡng nhiều thế hệ tuyển thủ Việt Nam trong gần một thập kỷ, từ Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Trần Đình Trọng, Nguyễn Quang Hải đến Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu...

Như một quy luật tất yếu, màn thể hiện của đội bóng này ở V-League sẽ tác động không nhỏ đến đội tuyển quốc gia. Giai đoạn CLB Hà Nội thăng hoa (2018 - 2022) với 3 chức vô địch V-League, cũng trùng quãng thời gian thành công của ông Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam.

Đến khi CLB Hà Nội bắt đầu "đi lùi" (về nhì liên tục 3 năm), các trụ cột xuống phong độ, đội tuyển quốc gia cũng thiếu trục dọc tin cậy để vươn lên.

Dù rằng, đội tuyển Việt Nam còn có những nhân tố quan trọng đến từ CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), Nam Định hay Thể Công Viettel, song nhìn chung, những nhân tố Hà Nội luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt ở hàng thủ và tuyến giữa. 

Sau giai đoạn bất ổn, các trụ cột bắt đầu khởi sắc trở lại dưới bàn tay huấn luyện của Kewell. Xuân Mạnh đá chắc chân ở cánh phải và có duyên ghi bàn, Duy Mạnh cũng ổn định hơn ở hàng thủ. Trên hàng công, Tuấn Hải đã có pha lập công giải tỏa vào lưới PVF-CAND, còn Hai Long vẫn đá "nhiệt". 

Chưa kể, mảnh ghép tương lai của đội tuyển mang tên Đỗ Hoàng Hên đang "vào guồng". Tiền vệ sinh năm 1994 được HLV Kewell trao vai trò dẫn dắt lối chơi, kết nối tuyến giữa với hàng công. Anh lập cú đúp vào lưới PVF-CAND tối 5.11, trong đó, bàn nâng tỷ số lên 3-0 là tuyệt phẩm.

CLB Hà Nội chơi hay: HLV Harry Kewell tặng quà vô giá cho đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

HLV Harry Kewell

ẢNH: MINH TÚ

Hoàng Hên rê bóng từ cánh phải cắt ngang vòng cấm, rồi tung cú sút chân trái không thể cản phá ở phút 51. Một pha xử lý ở đẳng cấp thế giới. 

Khi những nhân tố CLB Hà Nội lấy lại phong độ, đội tuyển Việt Nam đủ sức chuyển mình. 

HLV Kewell có thời gian xây đội 

Chỉ sau 4 trận huấn luyện CLB Hà Nội, Harry Kewell đã để lại dấu ấn. 

Đội bóng thủ đô pressing quyết liệt, đá tốc độ và biến hóa hơn. HLV Kewell động viên học trò sút nhiều, đưa bóng tiếp cận cầu môn nhanh, tạo ra guồng chơi bóng hiện đại, khiến ngay cả đội đầu bảng Ninh Bình cũng phải "khó thở". 

9 bàn thắng sau 4 trận gần nhất là kết quả của hệ thống đang "vào guồng". Bài toán Văn Quyết kết hợp với Hoàng Hên cũng được HLV Kewell giải quyết, khi cả hai đá ăn ý, giúp Hà Nội kiểm soát trận đấu và kết dính lối chơi.

"Tôi ngạc nhiên khi các cầu thủ Việt Nam tiếp thu rất nhanh triết lý chiến thuật. Họ suy nghĩ nhanh về trận đấu, có tư duy mạch lạc. Tôi ấn tượng với cách họ suy nghĩ về trận đấu bởi bóng đá là môn của tư duy, không chỉ là chạy trên sân hay chơi bản năng. Chúng tôi có cấu trúc rõ ràng, hiểu nhau trong lối chơi và duy trì được nhịp độ suốt cả trận", HLV Kewell nhận định.

Suốt nhiều năm ở V-League, CLB Hà Nội là tập thể hiếm hoi sở hữu triết lý chơi nhuần nhuyễn, bài bản, đặt kiểm soát trận đấu lên đầu, thay vì dồn bóng để tiền đạo ngoại tự mình làm hết. 

Nếu tiếp tục được uốn nắn tư duy, thay đổi thói quen chơi bóng theo phương pháp hiện đại của Kewell, đội bóng thủ đô sẽ còn tiến bộ, kéo theo sự trở lại của đội tuyển Việt Nam.

Trong tuần này, CLB Hà Nội sẽ mang về cho HLV Kewell một trợ lý người Anh. Ông Kewell cũng được lãnh đạo đội cam kết đặt niềm tin và cho thời gian để xây dựng lối chơi hoàn chỉnh. 


