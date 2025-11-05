Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nam Định lại thua Gamba Osaka, có tình huống gây tranh cãi: Chủ nhà mất oan phạt đền?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
05/11/2025 21:23 GMT+7

Tối 5.11, trong bối cảnh tổn thất lực lượng vì chấn thương, CLB Nam Định nhận thất bại 0-1 trước đại diện Nhật Bản Gamba Osaka ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025-2026.

Trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định không thể tung ra đội hình với 11 cầu thủ ngoại. Đại diện V-League phải sử dụng 2 trung vệ nội là Văn Tới, Thanh Hào. Điều này ảnh hưởng phần nào đến khả năng phòng ngự của CLB Nam Định. Ngay ở phút thứ 8, đội chủ nhà đã phải thủng lưới. Trước khung thành của thủ môn Caique Santos, 6 cầu thủ CLB Nam Định vẫn để Rin Mito đánh đầu, giúp Gamba Osaka vươn lên dẫn trước.

Về mặt thế trận, CLB Nam Định cũng tương đối lép vế. Lucas và các đồng đội chỉ kiểm soát bóng 30%, tạo được một số cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Nam Định lại thua Gamba Osaka, có tình huống gây tranh cãi: Chủ nhà mất oan phạt đền?- Ảnh 1.

CLB Nam Định (trắng) gặp quá nhiều khó khăn trước đại diện Nhật Bản

ẢNH: Minh Tú

Nam Định lại thua Gamba Osaka, có tình huống gây tranh cãi: Chủ nhà mất oan phạt đền?- Ảnh 2.

CLB Nam Định nỗ lực tấn công nhưng không thể tạo khác biệt

ẢNH: Minh Tú

Nam Định mất oan quả phạt đền?

Sang hiệp 2, CLB Nam Định nỗ lực tấn công nhiều hơn. Số cơ hội đội chủ nhà tạo ra là hoàn toàn vượt trội (13 so với 4). Tuy nhiên, ở những tình huống xử lý quyết định, các cầu thủ CLB Nam Định xử lý không tốt. Pha bóng đáng chú ý nhất trong hiệp 2 chỉ là khoảnh khắc cầu thủ đội chủ nhà đòi phạt đền khi cho rằng một hậu vệ Gamba Osaka đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Thanh Hào và các đồng đội nỗ lực phân bua với trọng tài chính nhưng vị vua áo đen không thay đổi quyết định. Đây là pha bóng gây tranh cãi và thua thiệt có lẽ thuộc về đại diện của Việt Nam.

Chung cuộc, CLB Nam Định nhận thất bại 0-1 trước Gamba Osaka, đánh dấu 2 trận thua liên tiếp trước đại diện Nhật Bản. Trên mọi đấu trường, CLB Nam Định đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. 

Ở bảng F Cúp C2 châu Á, CLB Nam Định vẫn đang đứng thứ 2 với 6 điểm. Họ bằng điểm với đại diện Thái Lan là Ratchaburi nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn thành tích đối đầu. 


