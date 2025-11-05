Becamex TP.HCM thắng kịch tính Hải Phòng: Cựu đội trưởng U.23 Việt Nam ‘lấy vàng’ đúng phút 89!

Cựu đội trưởng U.23 Việt Nam Việt Cường ghi bàn vào lưới CLB Hải Phòng ảnh: Khả Hòa

Cựu sao U.23 Việt Nam trở lại ấn tượng

CLB Hải Phòng của tuyển thủ U.23 Việt Nam Nhật Minh đến sân Gò Đậu ở vòng 10 LPBank V-League với sự tự tin lớn, có trong tay 3 trận toàn thắng (5 trận bất bại liên tục), cùng sự vượt trội về thành tích đối đầu với 5 năm liền áp đảo thành tích đối đầu với Becamex TP.HCM (tên cũ Becamex Bình Dương).

Trong 8 lần đối đầu nhau suốt 5 năm qua, CLB Hải Phòng có đến 4 chiến thắng, hòa 3 và chỉ thua 1 lần. Mặc dù vậy, đội chủ nhà Becamex TP.HCM mới là người nhập cuộc tốt hơn mà nếu thủ môn Đình Triệu không xuất sắc chạm tay vào bóng dội xà ra ngoài thì cú sút của cựu đội trưởng U.23 Việt Nam Việt Cường đã thành bàn.

Trong hiệp 1, các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh đã vượt trội hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng, số cú sút và các cơ hội tạo ra. Nhưng trong cơn mưa trên sân Gò Đậu, việc HLV Chu Đình Nghiêm chỉ đạo các học trò nén mình phòng ngự chờ cơ hội đã tỏ ra hiệu quả.

Friday (phải) mở tỷ số cho CLB Hải Phòng ảnh: Khả Hòa

Chỉ cần một pha đẩy tốc độ bất ngờ, bóng đã được CLB Hải Phòng đẩy nhanh bên biên phải, trước khi được căng ngang để Friday đè hậu vệ Becamex TP.HCM đệm lòng cận thành giúp đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 33.

Bàn gỡ xứng đáng cho Becamex TP.HCM

Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của Friday từ đầu mùa, cho thấy HLV Chu Đình Nghiêm đã tìm thấy được người thay thế xứng đáng cho cựu đội trưởng Lucas chuyển sang khoác áo Thể Công Viettel, giúp đội bóng đất cảng vững vàng hướng đến chiến thắng thứ 4 liên tiếp.

Sang hiệp 2, Becamex TP.HCM tung Thành Kiên, Thành Nhân thay cho Thanh Hậu và Văn Anh chơi không hiệu quả. Từ lúc này, sức ép càng được đội chủ nhà đè nặng hơn lên về phía khung thành thủ môn Đình Triệu - người đang chơi rất chắc tay.

Cuộc đấu trí giữa HLV Đặng Trần Chỉnh... ảnh: Khả Hòa

... và HLV Chu Đình Nghiêm diễn ra hấp dẫn ảnh: Khả Hòa

Mọi nỗ lực gắng sức của đội chủ nhà đã được đền đáp khi Tùng Quốc đưa bóng vào đã chạm tay Việt Hưng trong khu vực cấm địa. Trọng tài Trần Thế Anh lập tức chỉ vào chấm 11 m, sau đó cựu tiền đạo U.23 Việt Nam Việt Cường đã dứt điểm thành công gỡ hòa 1-1 ở phút 74.

Bàn thắng này đã kích thích trận đấu trở nên càng hấp dẫn hơn khi đội khách Hải Phòng không cam chịu rời sân Gò Đậu với 1 điểm còn Becamex TP.HCM muốn tận dụng lợi thế chơi trên sân nhà để tìm lại mạch thắng.

Và bất ngờ đã đến ở phút 89, khi cầu thủ vào sân thay người Thành Nhân đã băng lên rất nỗ lực và tạt vào hoàn hảo, bóng qua đầu Đình Triệu giúp Ismaila dễ dàng đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Becamex TP.HCM trong sự tiếc nuối ngỡ ngàng của đội khách Hải Phòng.

