Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 dự kiến hoạt động từ tháng 12

Theo Bộ Y tế, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 (tại Ninh Bình) sẽ hoàn thành xây dựng trước ngày 30.11 tới.

Về thiết bị y tế cho công tác chuyên môn, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã hoàn thành ký hợp đồng mua sắm đối với 82 thiết bị. Dự kiến hoàn thành công tác lắp đặt trước ngày 25.12, nhà thầu cam kết sẽ tiến hành giao hàng từ 15.11.

Bệnh viện Bạch Mai hiện ưu tiên đào tạo nhân lực cho cơ sở 2 tại Ninh Bình ẢNH: LIÊN CHÂU

Các nhà thầu trong liên danh phối hợp để thử tải chạy thử từng phần các hệ thống khi đủ điều kiện, trước khi kết nối chạy thử các hệ thống. Tiến độ hoàn thành dự kiến ngày 30.11.

Về nguồn nhân lực khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ cho biết, quan trọng nhất là con người. Bệnh viện đã tuyển công khai hơn 800 bác sĩ, điều dưỡng, trong đó 600 người tại Hà Nội tình nguyện đăng ký về công tác tại cơ sở mới. Với các nhân sự mới tuyển sẽ được đào tạo bổ sung tại cơ sở 1 ở Hà Nội trước khi về cơ sở 2 công tác.

"Chúng tôi bảo đảm chất lượng của cơ sở 2 tương đương cơ sở 1", ông Đào Xuân Cơ khẳng định.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại P.Liêm Tuyền (Ninh Bình) được đầu tư hiện đại, đồng bộ với quy mô 1.000 giường bệnh và đầy đủ chuyên khoa tương đương cơ sở chính. Bệnh viện đang khẩn trương rà soát trang thiết bị, nhân lực và quy trình vận hành, dự kiến hoàn tất trước ngày 15.11 để trình Bộ Y tế phê duyệt.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tiến độ hoàn thiện cơ sở 2 tại Ninh Bình đang được đẩy nhanh để đi vào hoạt động trong năm 2025, nhằm giảm tải cho tuyến T.Ư và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân khu vực đồng bằng Bắc bộ.

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã hoàn thành công tác thương thảo hợp đồng mua sắm đối với 83 thiết bị và sẽ hoàn thành việc ký kết hợp đồng trước ngày 30.10. Dự kiến hoàn thành công tác lắp đặt trước ngày 25.12. Về nhân lực, đại diện Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết, đã triển khai kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ chất lượng cao từ cơ sở 1, bảo đảm yêu cầu chuyên môn khi cơ sở 2 đi vào hoạt động.



