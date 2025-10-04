Bệnh viện đòi tiền bảo lãnh hợp đồng đấu thầu thuốc

Ngày 3.10, Sở Y tế TP.HCM đã họp với gần 50 bệnh viện (BV), Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh TP.HCM (MB HCM) nhằm tìm hướng xử lý vi phạm hợp đồng mua thuốc. Tại cuộc họp, Sở Y tế tiếp tục đề nghị các BV phối hợp với MB HCM để ngân hàng này thanh toán tiền bảo lãnh dự thầu trước đó của Công ty TNHH Bình Việt Đức (gọi tắt là Bình Việt Đức, P.Tân Bình, TP.HCM) cho các BV.

K HÔNG CUNG ỨNG ĐỦ THUỐC

Vụ việc bắt đầu từ việc Bình Việt Đức trúng thầu "Gói thầu thuốc Generic" thuộc dự án mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2022 - 2023 và năm 2023 - 2024 (theo Quyết định 388 ngày 11.1.2023 của Sở Y tế TP.HCM) với tổng giá trị dự kiến 323 tỉ đồng (cho 60 BV).

Theo quy định của hồ sơ mời thầu (HSMT) và căn cứ Quyết định 388, Bình Việt Đức thực hiện hợp đồng bảo lãnh với MB HCM tổng số tiền 16 tỉ đồng (Số thư bảo lãnh: 101MD2301740555 ngày 17.1.2023). Trong đó, MB HCM cam kết thanh toán vô điều kiện, khi có văn bản của cơ sở y tế thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Thuốc Albumin được chỉ định điều trị trong các trường hợp như sốc do mất máu, bỏng nặng, giảm protein huyết tương do suy gan hoặc sau phẫu thuật ẢNH: DUY TÍNH

Tại thỏa thuận khung số 07 ngày 19.1.2023, Bình Việt Đức cam kết cung ứng một số loại thuốc, trong đó có Human Albumin 10g/50ml nhóm 1 (tên thương mại Human Albumin 20% Octapharma) cho gần 50 cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM với số lượng 380.025 chai, tổng giá trị hơn 218 tỉ đồng. Trong đó, nhà thầu cam kết đảm bảo đáp ứng về yêu cầu, phạm vi và tiến độ cung cấp. Tuy nhiên, đến ngày 27.2.2023, Bình Việt Đức có công văn số 15 về việc không thể cung ứng mặt hàng Human Albumin 20% Octapharma ở nhóm 1 nên xin hủy hợp đồng và kết quả trúng thầu mặt hàng này vì lý do bất khả kháng.

G IAN NAN ĐÒI TIỀN BẢO LÃNH

Theo phân bổ trong bảo lãnh hợp đồng của MB HCM (cho nhiều loại thuốc - PV), BV Chợ Rẫy có nhu cầu nhiều nhất với tổng giá trị khoảng 67 tỉ đồng (giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng hơn 3,3 tỉ đồng). Tiếp đến là BV Đại học Y Dược TP.HCM khoảng 49 tỉ đồng (bảo lãnh hơn 2,4 tỉ đồng). BV Quân y 175 khoảng 40 tỉ đồng (bảo lãnh hơn 2 tỉ đồng). BV Thống Nhất TP.HCM khoảng 17 tỉ đồng (bảo lãnh khoảng 854 triệu đồng), BV Hùng Vương khoảng 1,1 tỉ đồng (bảo lãnh khoảng 56 triệu đồng)…

Đến nay, BV Chợ Rẫy đã nhiều lần có công văn đòi tiền bảo lãnh từ phía ngân hàng. Gần nhất, vào ngày 17.9, BV này có công văn thứ 8 gửi Tổng giám đốc MB và MB HCM đề nghị thực hiện nghĩa vụ thanh toán bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với phần thuốc Albumin.

"Ngày 12.9, BV Chợ Rẫy nhận được văn bản của MB HCM đề nghị tham dự buổi làm việc giữa các bên liên quan về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo bảo lãnh số 101MD2301740555 ngày 17.1.2023 do ngân hàng phát hành. BV không tham dự buổi làm việc 3 bên và nhắc lại lần 8, đề nghị MB HCM đảm bảo quyền lợi cho BV Chợ Rẫy, khẩn trương thực hiện ngay nghĩa vụ trách nhiệm thanh toán số tiền bảo lãnh mà MB HCM đã cam kết tại bảo lãnh theo đúng quy định và cũng như theo hướng dẫn tại văn bản của Sở Y tế TP.HCM vào ngày 14.8.2025", công văn của BV Chợ Rẫy nêu.

Tương tự, ngày 19.9, BV Thống Nhất TP.HCM có công văn yêu cầu MB HCM thực hiện thanh toán tiền bảo lãnh hợp đồng với số tiền 277 triệu đồng. BV Hùng Vương cũng gửi yêu cầu MB HCM thanh toán bảo lãnh hợp đồng với số tiền 13,5 triệu đồng...

N HÀ THẦU ĐI KIỆN RỒI RÚT ĐƠN

Trước đó, Bình Việt Đức đã khởi kiện BV Hùng Vương và MB HCM về "tranh chấp hủy một phần hiệu lực của hợp đồng thỏa thuận khung và hủy chứng thư bảo lãnh" tại TAND Khu vực 3 - TP.HCM. Theo đơn khởi kiện, Bình Việt Đức yêu cầu tòa án hủy một phần hiệu lực đối với hợp đồng thỏa thuận khung số 07/2022 ngày 19.1.2023 về việc cung cấp thuốc cho gói thầu nói trên; chấp nhận yêu cầu hủy kết quả thầu nhóm 1 hoạt chất Human Albumin 10g/50ml của Bình Việt Đức; hủy chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 101MD2301740555 ngày 17.1.2023 do MB HCM phát hành.

Tuy nhiên, đến ngày 25.7, TAND Khu vực 3 - TP.HCM ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại trên do Bình Việt Đức rút đơn khởi kiện. Ngay sau đó, ngày 18.8, một lần nữa Sở Y tế TP.HCM yêu cầu BV Hùng Vương triển khai, hướng dẫn các BV truy lãnh thực hiện hợp đồng. Theo một cán bộ quản lý thuốc của ngành y tế, đây là vấn đề chưa có tiền lệ trong đấu thầu tại ngành y tế TP.HCM. Và nếu không truy lãnh thì các BV sẽ bị "nhắc nhở" khi đến kỳ kiểm toán.