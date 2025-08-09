Hà Nội có thêm bệnh viện quy mô 1.200 giường bệnh

Bệnh viện ứng dụng AI trong chẩn đoán

Bệnh viện Đại học Y dược - cơ sở Linh Đàm, ĐH Quốc gia Hà Nội đã được cấp thẩm quyền điều chỉnh quy mô 500 giường bệnh lên 1.200 giường (giai đoạn 2).

Bệnh viện ĐH Y Dược - cơ sở Linh Đàm (tại P.Hoàng Liệt, Hà Nội) là bệnh viện đa khoa hạng 1, với chức năng, nhiệm vụ được giao bao gồm: khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội; đào tạo, bồi dưỡng và tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế.

Phối cảnh Bệnh viện ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội - cơ sở tại Linh Đàm ẢNH: TLBV

Bệnh viện có các khoa phòng, trung tâm chuyên khoa sâu, chất lượng cao của cả nước như: Tim mạch - đột quỵ, cột sống, thần kinh, cơ xương khớp,... cùng đội ngũ giáo sư đầu ngành đem lại chất lượng chẩn đoán, điều trị tối ưu, với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, ứng dụng AI trong chẩn đoán và hệ thống robot phẫu thuật.

Bệnh viện phục vụ người dân và người nước ngoài có nhu cầu. Riêng tại P.Hoàng Liệt, hiện có khoảng 71 - 74.000 dân và dự báo tăng lên 100.000 dân trong các năm tới.

Tầng cao tối đa tòa nhà trong bệnh viện là 17 tầng; mật độ cây xanh 30% tổng diện tích và có các trạm sạc cho xe điện.

GS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược (VNU), ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết, Bệnh viện ĐH Y dược - cơ sở Linh Đàm là cơ sở thực hành của VNU-ĐH Quốc gia Hà Nội; triển khai các nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực y, dược; là trung tâm giao lưu quốc tế về ứng dụng tri thức khoa học sức khỏe.

Ngoài khám chữa bệnh chất lượng cao thì nơi đây cũng sẽ là cơ sở để triển khai thí điểm các mô hình bệnh viện thông minh, đồng thời là cơ sở để tăng cường hợp tác nghiên cứu chuyên sâu trong toàn ĐH Quốc gia Hà Nội về ứng dụng công nghệ thông tin, AI trong khám chữa, bệnh cho người dân.

Trước đó, ngày 9.11.2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1376/QĐ - TTg về việc chuyển nguyên trạng Bệnh viện Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng về trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Hiện, Bệnh viện Xây dựng có cơ sở 1 tại đường Nguyễn Quý Đức, Hà Nội, với quy mô 370 giường; cơ sở 2 tại khu Hoàng Liệt, quy mô 500 giường.