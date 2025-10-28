Bộ Y tế tặng bằng khen 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân

Sáng 28.10, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc bệnh viện này vì đã có hành động dũng cảm bảo vệ người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Tập thể và các cá nhân được tặng bằng khen là Khoa Sơ sinh và 4 điều dưỡng làm việc tại khoa, gồm: Nguyễn Thùy Trang, điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài, điều dưỡng Trần Thị Hồng và điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang ẢNH: k.H

Cũng trong sáng nay, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, gồm: điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung, điều dưỡng Phan Thị Oanh, ông Lưu Xuân Dũng, ông Trần Kim Quyền. Những người này đã có hành động dũng cảm bảo vệ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã tuyên dương hành động dũng cảm của các cá nhân và tập thể được khen thưởng, đây là tấm gương lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành y tế.

Ông Thuấn cũng đề nghị cần thiết phải tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong các cơ sở y tế, để đội ngũ y bác sĩ có thể yên tâm làm việc, phục vụ, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tốt hơn.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen cho điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung ẢNH: K.H

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 23.10, Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) đến chăm các con nhỏ vừa sinh đôi, đang được điều trị tại phòng 304 Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đã bất ngờ dùng dao tấn công nhiều người tại phòng này.

Vỹ ôm một bé sơ sinh, định ném qua cửa sổ thì bị người nhà và điều dưỡng ngăn lại. Bực tức, Vỹ dùng dao tấn công khiến 3 điều dưỡng và 2 người nhà bệnh nhân bị thương.

Theo lời khai ban đầu của Vỹ, trong quá trình chăm vợ và con tại bệnh viện, cho rằng con mình không được chăm sóc đúng mức và nghi con bị tráo đổi, cộng với việc phải thức trắng nhiều đêm, nên nảy sinh tâm lý bức xúc, mất kiểm soát và dùng dao tấn công nhiều người.