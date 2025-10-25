Lời khai của người đàn ông tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Ngày 25.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Bàn văn Vỹ (29 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vỹ khai, ngày 13.10, Vỹ từ Bắc Ninh vào Nghệ An chăm sóc vợ đang mang thai và sắp sinh đôi.

Bàn Văn Vỹ tại cơ quan công an ẢNH: C.A

Ngày 17.10, vợ Vỹ sinh đôi ở tuổi thai 35 tuần, 2 cháu bé được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Ngày 22.10, một trong 2 con của Vỹ bị nhiễm trùng, được điều trị tại khoa này.

Trong quá trình chăm vợ và con tại bệnh viện, cho rằng con mình không được chăm sóc đúng mức và nghi con bị tráo đổi, cộng với việc phải thức trắng nhiều đêm, nên Vỹ nảy sinh tâm lý bức xúc, mất kiểm soát.

Sáng 23.10, Vỹ cầm dao gọt hoa quả tấn công 2 người nhà bệnh nhân đang chăm cháu sơ sinh tại Khoa Sơ sinh, cùng phòng với con của Vỹ. Khi các nhân viên y tế vào can ngăn cũng bị Vỹ dùng dao tấn công.

Kết quả xét nghiệm ban đầu của cơ quan công an cho thấy Vỹ âm tính với chất ma túy và nồng độ cồn, không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thăm hỏi nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An ẢNH: TỪ THÀNH



Như Báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 23.10, nghi phạm Vỹ đến chăm con nhỏ vừa sinh đôi, đang được điều trị tại phòng 304 Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bất ngờ dùng dao tấn công nhiều người tại phòng này, trong đó có 2 trẻ sơ sinh bị xây xát nhẹ.

Vụ tấn công khiến 3 nhân viên y tế, 2 người nhà chăm bệnh nhi bị thương, trong đó điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị Vỹ chém, đâm 11 nhát vào vùng cổ, ngực và lưng. Các nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị và hiện đều đã qua cơn nguy kịch.