Người đàn ông dùng dao tấn công nhiều người trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay 23.10 tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Theo báo cáo ban đầu của bệnh viện, vào thời điểm trên, một người đàn ông tên Vị (quê tỉnh Bắc Ninh) đến bệnh viện chăm sóc 2 con mới sinh đôi đang được điều trị tại Khoa Sơ sinh.

Vụ việc khiến nhân viên và người nhà bệnh nhân hoảng sợ Ả: CTV

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Vị cầm một con dao gọt hoa quả đến phòng nơi 2 con đang nằm điều trị. Tại đây, Vị bất ngờ tấn công một cháu bé và người phụ nữ đang chăm sóc cháu ở giường bên cạnh (gần giường 2 con của Vị).

Một nữ thực tập sinh đang thăm khám cho các bé phát hiện vụ việc đã lại can ngăn, liền bị người đàn ông này dùng dao tấn công gây thương tích.

Ngay sau đó, thêm 2 nhân viên điều dưỡng vào can ngăn cũng bị Vi dùng dao đâm loạn xạ khiến cả 2 đều bị thương, trong đó, nữ nhân viên bị đâm nhiều nhát dao vào vùng cổ.

Hành vi tấn công hàng loạt nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân trên chỉ dừng lại sau khi nhân viên bảo vệ đến can thiệp và bắt giữ Vị. Lực lượng công an sau đó đã có mặt tại bệnh viện, áp giải Vị về trụ sở làm việc.

Vụ việc xảy ra khiến người nhà bệnh nhân hoảng loạn tháo chạy, gây ra cảnh náo loạn tại tầng 3 trong tòa nhà 7 tầng của bệnh viện.

Ông Nguyễn Hữu Lê, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An chủ trì cuộc họp khẩn tại bệnh viện để nghe báo cáo vụ việc ẢNH: K.HOAN

11 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Lê, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An, đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để kiểm tra tình hình và tổ chức cuộc họp khẩn để nghe báo cáo vụ việc và chỉ đạo bệnh viện sớm ổn định tâm lý cho nhân viên y tế để không ảnh hưởng đến công tác điều trị cho bệnh nhi.

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết ghi nhận ban đầu vụ tấn công này khiến 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân bị thương. Các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An để cấp cứu, điều trị.

Cũng theo ông Hải, ngoài các nạn nhân trên, còn có 2 bé sơ sinh bị thương tích nhẹ. Thậm chí, thời điểm đó, Vị còn ôm một cháu bé định ném xuống đất, nhưng rất may nhân viên bệnh viện đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn được hành vi trên.