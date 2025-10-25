Khởi tố người đàn ông đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu

Ngày 15.10, lãnh đạo UBND phường Phước Thắng (TP.HCM) cho biết liên quan đến vụ người đàn ông đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu mà Báo Thanh Niên thông tin, công an phường này đã khởi tố vụ án về tội "gây rối trật tự công cộng".

Người đàn ông đánh nữ điều dưỡng bị khởi tố về hành vi "gây rối trật tự công cộng" ẢNH: CẮT TỪ CLIP



Công an phường Phước Thắng cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông N.D.M (49 tuổi, ở phường Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Bị can M. là người đàn ông đã đánh nữ điều dưỡng N.P.T.A.T tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Vũng Tàu.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ 36 phút ngày 7.10, tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, các y bác sĩ nhận thấy nữ bệnh nhân N.V.S (vào viện tối 30.9.2025) có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở.

Bác sĩ ca trực Nguyễn Văn Lê cùng ê kíp đã tích cực hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân khoảng 20 phút, tình trạng bệnh nhân không khả quan, nguy cơ tử vong rất cao.

Ca trực tiếp tục hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời mời người thân vào để giải thích tình trạng bệnh; tuy nhiên, tại thời điểm này không có người nhà.

Điều dưỡng B.T.T.H đã gọi điện thoại cho người nhà của bệnh nhân. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, bị can N.D.M đi vào. Bác sĩ chưa kịp giải thích tình trạng bệnh thì ông M. đã quát tháo chửi mắng, có những lời lẽ nhục mạ với kíp trực.

Lúc đó, điều dưỡng N.P.T.A.T đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân. Bị can M. đã dùng tay đánh 4 cái vào đầu điều dưỡng T. và tiếp tục chửi mắng, nhục mạ nhân viên y tế.

Điều dưỡng T. bị choáng váng, tinh thần hoảng loạn không thể tiếp tục làm việc và được nhập viện điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Khi sự việc xảy ra, bảo vệ bệnh viện và Công an phường Phước Thắng đã nhanh chóng có mặt mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, lập biên bản, xử lý theo quy định.