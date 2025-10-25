Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố người đàn ông đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
25/10/2025 11:55 GMT+7

Người đàn ông liên tục dùng tay đánh vào đầu nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu đã bị Công an phường Phước Thắng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 15.10, lãnh đạo UBND phường Phước Thắng (TP.HCM) cho biết liên quan đến vụ người đàn ông đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu mà Báo Thanh Niên thông tin, công an phường này đã khởi tố vụ án về tội "gây rối trật tự công cộng".

Khởi tố người đàn ông đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu- Ảnh 1.

Người đàn ông đánh nữ điều dưỡng bị khởi tố về hành vi "gây rối trật tự công cộng"

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Công an phường Phước Thắng cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông N.D.M (49 tuổi, ở phường Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Bị can M. là người đàn ông đã đánh nữ điều dưỡng N.P.T.A.T tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Vũng Tàu.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ 36 phút ngày 7.10, tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, các y bác sĩ nhận thấy nữ bệnh nhân N.V.S (vào viện tối 30.9.2025) có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở.

Bác sĩ ca trực Nguyễn Văn Lê cùng ê kíp đã tích cực hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân khoảng 20 phút, tình trạng bệnh nhân không khả quan, nguy cơ tử vong rất cao.

Ca trực tiếp tục hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời mời người thân vào để giải thích tình trạng bệnh; tuy nhiên, tại thời điểm này không có người nhà.

Điều dưỡng B.T.T.H đã gọi điện thoại cho người nhà của bệnh nhân. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, bị can N.D.M đi vào. Bác sĩ chưa kịp giải thích tình trạng bệnh thì ông M. đã quát tháo chửi mắng, có những lời lẽ nhục mạ với kíp trực.

Lúc đó, điều dưỡng N.P.T.A.T đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân. Bị can M. đã dùng tay đánh 4 cái vào đầu điều dưỡng T. và tiếp tục chửi mắng, nhục mạ nhân viên y tế.

Điều dưỡng T. bị choáng váng, tinh thần hoảng loạn không thể tiếp tục làm việc và được nhập viện điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Khi sự việc xảy ra, bảo vệ bệnh viện và Công an phường Phước Thắng đã nhanh chóng có mặt mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, lập biên bản, xử lý theo quy định.

Nữ điều dưỡng bị đâm 11 nhát khi ngăn kẻ dùng dao tấn công nhiều người

Nữ điều dưỡng bị đâm 11 nhát khi ngăn kẻ dùng dao tấn công nhiều người

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đã bị đâm tới 11 nhát dao khi can ngăn người đàn ông dùng dao tấn công nhiều người, trong đó có cả trẻ sơ sinh ở bệnh viện này.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
