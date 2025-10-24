Nữ điều dưỡng bị đâm 11 nhát khi ngăn kẻ dùng dao tấn công nhiều người

Sáng 24.10, 3 nhân viên điều dưỡng của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và 2 người nhà bệnh nhân bị thương trong vụ người đàn ông dùng dao tấn công hàng loạt người, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Các nhân viên y tế bị thương gồm các chị Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung, là điều dưỡng viên, làm việc tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang đang được điều trị tại bệnh viện ẢNH: CTV

2 người nhà bệnh nhân là nạn nhân trong vụ tấn công này gồm bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, ngụ Nghệ An) và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, ngụ Hà Tĩnh). Ngoài ra, còn có 2 cháu bé sơ sinh bị xây xát nhẹ.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ sáng 23.10, một người đàn ông tên Vỹ (29 tuổi) đến chăm sóc 2 con sinh đôi đang điều trị tại phòng 304, Khoa Sơ sinh và đã dùng dao gọt hoa quả bất ngờ tấn công nhiều người ở trong phòng 304.

Lúc đó, bà Ngô Thị Thu Thủy đang chăm sóc cháu là trẻ sơ sinh trong phòng bị Vỹ tấn công, giằng lấy cháu bé, đòi ném qua cửa sổ. Bà Thủy bảo vệ cháu thì bị Vỹ dùng dao đâm vào cổ, gây thương tích. Bà Tứ đang chăm cháu là trẻ sơ sinh cùng phòng cũng bị Vỹ tấn công. Bà Tứ ôm cháu bỏ chạy, liền bị Vỹ đuổi theo bóp cổ và dùng dao đâm vào tay và lưng.

Khoa Sơ sinh, nơi xảy ra vụ việc ẢNH: K.HOAN

Phát hiện sự việc, các nhân viên y tế đã đến can ngăn, giành lại cháu bé từ tay Vỹ thì bị đối tượng này dùng dao tấn công.

Trong đó, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị đâm bị thương nặng ở vùng cổ, ngực và lưng với 11 nhát dao, trong đó có 2 vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải. Rất may chị Trang đã được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài bị đâm vào vùng bụng, điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung bị đâm 3 nhát ở vùng lưng, tay.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đến thăm người nhà bệnh nhi bị tấn công, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An ẢNH: CTV

Anh Trần Kim Quy, nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết khi nhận được tin, anh chạy lên tầng 3 thì chứng kiến Vỹ đang dùng dao đâm liên tục vào người điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang.

Thấy Vỹ quá hung hãn, anh Quy dùng lời trấn an, can ngăn và lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, chị Trang đã kịp chạy vào phòng điều dưỡng, chốt cửa lại. Sau đó, Vỹ bị công an đến bắt giữ.