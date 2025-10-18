Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dính nồng độ cồn, người đàn ông xin CSGT phạt nhẹ vì 'phải nuôi mẹ 80 tuổi'

Nguyễn Long
Nguyễn Long
18/10/2025 16:20 GMT+7

Bị tổ tuần tra Đội CSGT Nam Sài Gòn lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông xin được xử phạt nhẹ vì 'còn phải nuôi mẹ già 80 tuổi cùng 4 con nhỏ'.

Ngày 18.10, lãnh đạo Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết tiếp tục đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, từ tối 17.10 đến 6 giờ sáng hôm sau, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính 31 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Bị phạt nồng độ cồn, người đàn ông xin CSGT phạt nhẹ vì nuôi mẹ 80 tuổi - Ảnh 1.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Từ 18 giờ ngày 17.10, PV Báo Thanh Niên theo chân tổ tuần tra trung tâm Đội CSGT Nam Sài Gòn thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Long Điền (thị trấn Long Điền, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Trên địa bàn này, tổ tuần tra đã di chuyển qua nhiều tuyến đường, ra hiệu lệnh dừng phương tiện thổi nồng độ cồn hàng chục trường hợp nhưng không phát hiện người vi phạm. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

"Người dân ở đây chấp hành luật rất tốt. Có nhiều trường hợp say xỉn nhưng toàn là được người nhà chở về", một cán bộ CSGT làm nhiệm vụ cho hay.

Tổ tuần tra trung tâm di chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhau tại phường Bà Rịa và phường Tam Long cũng không phát hiện người vi phạm. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đứng chốt tại ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Thị Định (phường Bà Rịa).

Đến 21 giờ 20 phút, CSGT phát hiện người đàn ông đi xe máy hiệu Exciter có biểu hiệu say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

Bị phạt nồng độ cồn, người đàn ông xin CSGT phạt nhẹ vì nuôi mẹ 80 tuổi - Ảnh 2.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn xin CSGT cho nhẹ lỗi vì còn nuôi mẹ 80 tuổi và 4 con đang ăn học

ẢNH: NGUYỄN LONG

Người đàn ông chấp hành hiệu lệnh, dừng xe để lực lượng CSGT đo nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy người này có nồng độ cồn hơn 0,6 mg/lít khí thở.

Biết mức phạt nhiều tiền, trong lúc lực lượng CSGT lập biên bản, người đàn ông luôn miệng xin lỗi và xin được xử phạt nhẹ. Người đàn ông nói lương chỉ hơn 7 triệu đồng/tháng, vợ làm công nhân chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng và "còn phải nuôi mẹ già 80 tuổi cùng 4 con nhỏ".

Khoảng hơn 10 phút sau, cũng tại ngã tư này, tổ tuần tra phát hiện người đàn ông đi xe máy hiệu Honda có biểu hiện say xỉn chạy trên đường Nguyễn Thị Định, hướng từ công viên ra đường Cách Mạng Tháng Tám liền truy đuổi, ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn.

Bị phạt nồng độ cồn, người đàn ông xin CSGT phạt nhẹ vì nuôi mẹ 80 tuổi - Ảnh 3.

Người đàn ông sau khi nhậu chạy xe máy đi mua sinh tố cho vợ, bị CSGT thổi nồng độ cồn với kết quả hơn 0,5 mg/lít khí thở

ẢNH: NGUYỄN LONG

Kết quả cho thấy người đàn ông có nồng độ cồn hơn 0,5 mg/lít khí thở. Người này cho biết đã nhậu rượu với người bạn, khi về đến nhà vợ đang mang thai thèm sinh tố nên chạy đi mua.

"Xe này tôi mua chỉ có mấy triệu để đi làm phụ hồ hằng ngày, còn chưa sang tên. Giờ bị phạt nồng độ cồn, xe không chính chủ… chắc tôi bỏ xe luôn", người đàn ông vừa ký tên vào biên bản vi phạm hành chính vừa nói thì thầm.

Theo quy định, trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở. Ngoài việc bị xử phạt từ 8 - 10 triệu đồng với người điều khiển xe máy, hay từ 30 - 40 triệu đồng với người điều khiển ô tô, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Tin liên quan

Thanh niên chửi CSGT rồi vào quán nhậu ngồi, 'dính' nồng độ cồn hơn 0,97 mg/l

Thanh niên chửi CSGT rồi vào quán nhậu ngồi, 'dính' nồng độ cồn hơn 0,97 mg/l

Nam thanh niên có biểu hiện say xỉn, khi CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn thì người này không chấp hành mà liên tục dùng lời lẽ thóa mạ, xúc phạm lực lượng rồi ngồi vào... bàn nhậu.

Khám phá thêm chủ đề

nồng độ cồn PHƯỜNG BÀ RỊA vi phạm hành chính lập biên bản Đội CSGT Nam Sài Gòn Người Vi Phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận