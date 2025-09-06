CSGT TP.HCM phát hiện người đến công an đón bạn có nồng độ cồn 0,9 mg/l

Ngày 6.9, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết sau lễ ra quân đảm bảo Tháng An toàn giao thông, tăng cường tuần tra tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh, đẩy mạnh xử lý nghiêm vi phạm, từ 19 giờ ngày 5.9 đến 2 giờ sáng hôm sau, lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản gần 80 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp sử dụng ma túy.

CSGT đo nồng độ cồn người vi phạm ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên sau lễ ra quân chiều 5.9, từ 19 giờ, Đội CSGT số 2 đã chia thành nhiều tổ tuần tra kiểm soát trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Theo chân Tổ tuần tra kiểm soát số 4 tại địa bàn xã Long Hải (thị trấn Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), PV Báo Thanh Niên ghi nhận các cán bộ CSGT phối hợp công an địa phương liên tục di chuyển trên các tuyến đường, con hẻm, phát hiện trường hợp người điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn liền ra tín hiệu dừng kiểm tra nồng độ cồn.

Người dân khi được ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn rất chấp hành, nhiều người lớn tuổi còn động viên các cán bộ CSGT "cố gắng xử phạt càng nhiều 'ma men' càng tốt".

Từ 19 giờ đến 23 giờ ngày 5.9, Tổ tuần tra kiểm soát số 4 đã lập biên bản hơn 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Có nam thanh niên thổi vào máy đo nồng độ cồn cho kết quả hơn 1,25 mg/l.

Nam thanh niên có nồng độ cồn hơn 1,25 mg/l ẢNH: NGUYỄN LONG

Sau đó, nam thanh niên này gọi cho người bạn đến trụ sở Công an xã Long Hải đón về. Trên đường điều khiển xe máy đến trụ sở công an đón bạn, người đàn ông này cũng bị lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu dừng xe, thổi nồng độ cồn. Kết quả, người này có nồng độ cồn hơn 0,9 mg/l.

Cũng trong đêm 5.9, Tổ tuần tra kiểm soát số 4 đã kiểm tra nhanh ma túy đối với một nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường. Kết quả nam thanh niên này dương tính với ma túy. Ngay sau đó, Tổ tuần tra kiểm soát số 4 đã bàn giao nam thanh niên vi phạm cho Công an xã Long Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.